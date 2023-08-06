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В Вильнюсе начали ремонтировать Зеленый мост: с него снимут временные инсталляции

НГ
Новая газета. Балтия 2023.08.06 09:05
Зеленый мост
Зеленый мост / D. Putino nuotr.

В Вильнюсе начали ремонтировать Зеленый мост. Работы планируют закончить к осени.

С моста смоют граффити и удалят ржавчину с конструкций, планируется перекрасить перила, боковые балки, ограждения и опоры освещения. Также запланирован ремонт лестниц и пешеходных дорожек под мостом.

В рамках реконструкции с моста снимут художественную инсталляцию «Знаки зеленого моста», которая была установлена в 2021 году. Инсталляция Аудрюса Амбраса будет хранится в городском фонде, пока ей не найдут новое место.

Инсталляция «Знаки зеленого моста» была установлена на месте советских скульптур, снятых в 2015 году.

Новая газета. Балтия

# Литва
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