В Вильнюсе начали ремонтировать Зеленый мост: с него снимут временные инсталляции

В Вильнюсе начали ремонтировать Зеленый мост. Работы планируют закончить к осени.

С моста смоют граффити и удалят ржавчину с конструкций, планируется перекрасить перила, боковые балки, ограждения и опоры освещения. Также запланирован ремонт лестниц и пешеходных дорожек под мостом.

В рамках реконструкции с моста снимут художественную инсталляцию «Знаки зеленого моста», которая была установлена в 2021 году. Инсталляция Аудрюса Амбраса будет хранится в городском фонде, пока ей не найдут новое место.

Инсталляция «Знаки зеленого моста» была установлена на месте советских скульптур, снятых в 2015 году.

Новая газета. Балтия