Александр Фридман. На границах Беларуси и ЕС опускается «железный занавес»

Полное закрытие границ обсуждается уже не только на экспертном, но и на высшем государственном уровне, пишет в колонке для DW историк Александр Фридман.

В Германии 13 августа будет отмечаться 62-я годовщина возведения стены в Берлине. Почти три десятилетия Берлинская стена оставалась символом холодной войны и "железного занавеса", разделившего Европу. После падения стены в 1989 году казалось, что в истории "железного занавеса" в Европе поставлена жирная точка, а закрытые границы канут в историю вместе с 20 веком - веком двух мировых войн, геноцидов и диктатур.

Сегодня тогдашние надежды на "Европу без границ" или, по крайней мере, на "Европу с открытыми границами" представляются наивными фантазиями, а "железный занавес" на востоке Европы медленно опускается и грозит захлопнуться уже в ближайшее время. А разворачивается эта очередная европейская драма на границах Беларуси, пишет в специальной колонке для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" историк Александр Фридман.

Основания для опасений есть

Возможное закрытие границы между Беларусью и Польшей стало за последние недели, пожалуй, самой обсуждаемой политической темой среди белорусок и белорусов. И для подобных опасений действительно есть веские основания.

Отношения между Минском и его европейскими соседями последовательно ухудшаются после сфальсифицированных президентских выборов августа 2020 года и последующего подавления белорусских протестов. Дискуссии о закрытии границ шли еще в связи с делом Романа Протасевича и особенно обострились в контексте миграционного кризиса 2021 года. Но тогда до столь радикальных шагов не дошло – как по экономическим и политическим, так и по гуманитарным причинам. Два года спустя ситуация принципиально изменилась.

В Украине уже второй год бушует кровавая война, в которой Польша и страны Балтии всеми силами поддерживают Киев, а режим Лукашенко прочно стоит на стороне российского агрессора и всячески помогает Кремлю. В Беларусь было завезено российское тактическое ядерное оружие, а затем на территорию страны прибыли подразделения печально известной ЧВК "Вагнер".

И Александр Лукашенко, и его коллега Владимир Путин выступают с открытыми угрозами в адрес Варшавы, Вильнюса и Риги и голословно обвиняют Польшу и страны Балтии в агрессивных действиях против Беларуси. Официальный Минск продолжает содействовать нелегальной миграции в ЕС, в приграничной полосе действуют, по информации польских и литовских властей, "вагнеровцы", а 1 августа Польша заявила о незаконном проникновении двух белорусских военных вертолетов в воздушное пространство страны. Тема возможных российско-белорусских провокаций в Сувалкском коридоре не сходит с повестки дня.

Внутриполитические события играют непоследнюю роль

В такой ситуации не удивляет, что тон в Варшаве, Вильнюсе и Риге становится все резче, а полное закрытие границ обсуждается теперь не только на экспертном, но и на высшем государственном уровне: 3 августа польский премьер-министр Тадеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа подтвердили, что соответствующие планы существуют, а значит могут быть в любой момент реализованы.

Заявления официальных лиц о возможном закрытии границы носят многоплановый характер. С одной стороны, они являются инструментом давления на режим Лукашенко, который хотя и требует, чтобы его оставили в покое и не вмешивались во внутренние дела, но совершенно не заинтересован - по политическим и прежде всего по экономическим причинам - в таком развитии событий.

С другой стороны, они показывают, что в эпоху экзистенциальных вызовов во главе угла стоят вопросы безопасности, а экономические доводы отходят скорее на второй план. Кроме того, не последнюю роль играют и внутриполитические события: в Польше осенью состоятся парламентские выборы, а в Литве в мае 2024 будут выбирать нового президента. И правящая в Польше партия "Право и справедливость", и действующий литовский президент Науседа регулярно жестко критикуют официальный Минск, подчеркивают свою решительность и уповают тем самым на консолидацию радикально настроенного электората.

Предпосылок для стабилизации ситуации сейчас нет

Закрытие границ хотя и не представляется неминуемым сценарием, но события последних лет и динамика отношений между Беларусью и европейскими соседями не внушают оптимизма. Предпосылки для стабилизации ситуации, не говоря уже о какой-либо либерализации в Беларуси, на данный момент отсутствуют.

Украинское наступление развивается пока куда менее успешно, чем ожидалось, и ничего не предвещает сегодня военный крах России, на который уповали в США и Европе. А вот вероятность "заморозки войны", на которой настаивает Лукашенко и о которой сегодня все чаще рассуждают европейские эксперты, лишь возрастает. В этом случае западные экономические санкции вряд ли будут отменены или серьезно ослаблены, а значение транзита через Беларусь будет скорее уменьшаться.

Не следует исключать, что подразделения ЧВК "Вагнер" задержатся в Беларуси на продолжительный срок, а проводимая Лукашенко "вагнеризация" белорусских вооруженных сил станет дополнительным вызовом для соседей. И Москва, и Минск не откажутся от попыток дестабилизировать восточный фланг НАТО на своих границах - в том числе с помощью нелегальной миграции и провокаций.

Закрытие границ, которое лишь упрочит влияние России над Беларусью, станет в таких условиях логичным шагом, который оформит новый статус-кво в разделенной Европе.

DW