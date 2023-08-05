Naujienų srautas

Флаг Европейского Союза
Новости 1 ч. назад

Евродепутаты заступились за россиян, не желающих воевать в Украине

Флаги Польши и Украины
Новости 1 ч. назад

«Перегнули палку». Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

Керченский пролив
Новости 1 ч. назад

В Керченском проливе при атаке дронов повреждён российский танкер

Флаги Латвии
Новости 1 ч. назад

Латвия может предложить тысячам граждан России покинуть страну

Холодный борщ
Новости 1 ч. назад

В Радвилишкском районе пройдет чемпионат холодного борща

Волнение в вильнюсском Старом городе – в квартире обнаружена ртуть, концентрация паров превышает норму
Новости 1 ч. назад

В доме, загрязненном ртутью, ситуация остается сложной: концентрация вредного элемента все еще высока

Призывники в России
Новости 1 ч. назад

Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет

Оползень на горном курорте Шови в Грузии
Новости 2 ч. назад

Оползень на горном курорте Шови в Грузии: погибли 11 человек, в стране объявят траур

Министерство иностранных дел Литвы
Новости 2 ч. назад

Литва осуждает решение российского суда в отношении Навального

Ли Хуэй
Новости 2 ч. назад

Китай подтвердил участие в посвящённой Украине встрече в Джидде

Арвидас Анушаускас
Новости 2 ч. назад

Премьер говорит, что доверяет министру обороны Анушаускасу

Алексей Навальный
Новости 2 ч. назад

Алексей Навальный приговорён к 19 годам особого режима

Граница Литвы с Беларусью
Новости 4 ч. назад

Министры Литвы и Польши обсудили ситуацию на границе с Беларусью

Вильнюс
Новости 17 ч. назад

Вильнюс номинировали на звание «Зеленой столицы Европы 2025»

Война в Украине
Новости 18 ч. назад

Не менее 82 российских олигархов участвуют в войне: почему на них не распостраняются европейские санкции?

Контрабанда сигарет
Новости 18 ч. назад

На границе с Польшей задержана контрабанда сигарет на 3 млн евро

Новости2023.08.05 09:15

Оползень на горном курорте Шови в Грузии: погибли 11 человек, в стране объявят траур

BN
BBC News Русская служба 2023.08.05 09:15
Оползень на горном курорте Шови в Грузии
Оползень на горном курорте Шови в Грузии / фото REUTERS

Число погибших в результате мощного оползня на горном курорте Шови в регионе Рача на западе Грузии достигло 11 человек. В ущелье, которое оказалось засыпанным, продолжается поисковая операция, грузинские СМИ сообщают, что пропавшими остаются 25 человек.

Эксперты называют стихийное бедствие в Шови самым масштабным происшествием в Западной Грузии за последние 30 лет. Геолог Мераб Гаприндашвили сказал журналистам, что в движение пришло более 5 млн кубометров твердой массы.

«В ущелье, где находится Шови, в течение последних дней шли непрерывные ливни, — цитирует геолога агентство «Интерфакс». — К этому добавилось интенсивное таяние двух близлежащих на Кавказском хребте ледников. Эти два явления вызвали активизацию оползневых процессов».

Оползень на горном курорте Шови в Грузии
Оползень на горном курорте Шови в Грузии / фото REUTERS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в понедельник 7 августа в Грузии будет объявлен день траура.

Глава грузинского Министерства по чрезвычайным ситуациям Теймураз Мгебришвили сказал журналистам, что оползень засыпал коттеджи. «Там где были коттеджи, сейчас практически ничего не осталось, — сообщил он. — Мы видим обломки этих коттеджей в массе земли, которая лежит на большой площади. Это осложняет спасательную операцию».

Гарибашвили заявил, что к участию в операции будут привлечены военнослужащие грузинской армии.

«Мы начнем мобилизацию через несколько часов. У нас есть соответствующая техника, с которой они прибудут, у нас есть специальные мосты, которыми мы воспользуемся в случае необходимости», — цитирует издание «Новости-Грузия» министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.

Оползень на горном курорте Шови в Грузии
Оползень на горном курорте Шови в Грузии / фото REUTERS

В поисковой операции принимают участие вертолеты и группы спасателей с собаками.

По данным издания «Новости-Грузия», вертолеты пограничной полиции уже эвакуировали из зоны бедствия более 200 человек.

Оползень в Шови сошел еще в четверг вечером, но спасатели смогли добраться к месту происшествия только к ночи, передает грузинская телекомпания Formula TV.

Популярный горный курорт Шови находится в долине реки Чанчахи, он расположен в семи километрах от границы с российской Северной Осетией.

Рачу — горную область на северо-западе Грузии — за красоту пейзажей иногда называют местной Швейцарией.

Читайте также:

Охота в "грузинской Швейцарии". Почему планы властей на Рачу разозлили местных и при чем тут Россия

Мощный оползень на острове Искья: погибли семеро. Спасатели все еще ищут пропавших

Оползень в Норвегии: спасатели пытаются разыскать пропавших без вести

Оползень на горном курорте Шови в Грузии
Оползень на горном курорте Шови в Грузии
Оползень на горном курорте Шови в Грузии
BBC News
# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Флаг Европейского Союза
1 ч. назад

Евродепутаты заступились за россиян, не желающих воевать в Украине

Флаги Польши и Украины
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Перегнули палку». Почему в отношениях Украины и Польши возникла напряженность

Керченский пролив
1 ч. назад

В Керченском проливе при атаке дронов повреждён российский танкер

Флаги Латвии
1 ч. назад

Латвия может предложить тысячам граждан России покинуть страну

Холодный борщ
1 ч. назад

В Радвилишкском районе пройдет чемпионат холодного борща

Волнение в вильнюсском Старом городе – в квартире обнаружена ртуть, концентрация паров превышает норму
1 ч. назад

В доме, загрязненном ртутью, ситуация остается сложной: концентрация вредного элемента все еще высока

Призывники в России
1 ч. назад

Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет

Министерство иностранных дел Литвы
2 ч. назад

Литва осуждает решение российского суда в отношении Навального

Ли Хуэй
2 ч. назад

Китай подтвердил участие в посвящённой Украине встрече в Джидде

Арвидас Анушаускас
2 ч. назад

Премьер говорит, что доверяет министру обороны Анушаускасу

Ремигиюс Шимашюс
2023.08.04 15:05

Экс-мэр Вильнюса Шимашюс вернулся в частный сектор

Граница Литвы с Беларусью
2023.08.04 12:40

Вице-министр внутренних дел Литвы: "Будут закрыты два КПП на границе с Беларусью"

Ужупис
5
2023.08.04 14:31

Новые технологии и традиционное искусство: в Ужуписе пройдет День культуры

5
Департамент миграции
2023.08.04 11:49

Более 1 тыс. граждан Беларуси и России были признаны угрозой нацбезопасности Литвы

Андрюс Мазуронис
2023.08.04 11:29

А. Мазуронис: "Закрыв границу с Беларусью, мы навредим нашей экономике"

Юрга Тваскене
Комментарий
2023.08.04 15:29
Комментарий

Юрга Тваскене. Язык - это политика: где мы проведем красные линии?

Акция в поддержку А. Навального в день установки ШИЗО в Вильнюсе
Интервью ЛРТ 5
2023.08.04 12:06
Интервью ЛРТ

В Вильнюсе пройдет митинг в поддержку Навального: «Его медленно убивают в тюрьме»

5
Украинский и литовский флаг
2023.08.04 13:17

Помощь Украине от Литвы: вертолеты, зенитные орудия, бронетехника

Вильнюс
2023.08.04 17:36

Вильнюс номинировали на звание «Зеленой столицы Европы 2025»

Граница Литвы с Беларусью
2023.08.05 06:35

Министры Литвы и Польши обсудили ситуацию на границе с Беларусью