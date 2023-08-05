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Новости2023.08.05 08:40

Китай подтвердил участие в посвящённой Украине встрече в Джидде

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.05 08:40
Ли Хуэй
Ли Хуэй / фото AP

Китай в пятницу подтвердил, что на этих выходных примет участие в международной встрече, посвященной достижению мира в Украине. Она пройдёт в городе Джидда в Саудовской Аравии. Её проведение официально подтвердил Эр-Рияд. Россия не приглашена.

"По приглашению Королевства Саудовская Аравия специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду для участия во встрече по украинскому вопросу.

Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине", – говорится в сообщении МИД Китая.

Встреча пройдёт на уровне политических советников. В ней, как сообщалось, примут участие около 40 государств: как страны Запада, поддерживающие Украину в войне с Россией, так и нейтральные государства Азии, Африки, Латинской Америки. В Киеве заявляли, что встреча проходит в рамках международного обсуждения украинской мирной инициативы – так называемой формулы мира из 10 пунктов, предусматривающей, помимо прочего, вывод российских войск с международно признанной украинской территории. По итогам обсуждений до конца года Украина надеется провести саммит, на котором десятки стран мира сформулируют общую мирную инициативу на основе украинских требований.

Китай ранее предлагал свою формулу мирного урегулирования, в которой говорилось об уважении территориальной целостности "всех стран". При этом в ней содержалось предложение немедленно прекратить огонь – это неприемлемо для Украины, поскольку российские войска находятся на её территории.

При этом ещё весной Украина и страны Запада выражали опасения, что Китай может начать поставки оружия России и фактически поддержать её в войне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что решение Китая направить представителя на встречу в Джидду – это "суперпрорыв" для Украины. "Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа", – отметил Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию встречи и особенно отметил роль стран глобального Юга в возможном достижении мира. "Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации Формулы мира", – отметил он.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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