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Новости2023.08.04 17:36

Вильнюс номинировали на звание «Зеленой столицы Европы 2025»

НГ
Новая газета – Балтия 2023.08.04 17:36
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Вильнюс номинирован на звание «Зеленой столицы Европы 2025». Помимо Вильнюса, за звание борются Грац (Австрия) и Гимарайнш (Португалия).

При вынесении решения оцениваются достижения городов по семи показателям: качество воздуха, качество воды, биоразнообразие и зеленые зоны, управление отходами и экономика замкнутого цикла, шум, смягчение последствий изменения климата, а также адаптация к климатическим изменениям.

Победителя конкурса объявят в октябре. В этом году звание Зеленой столицы Европы носит Таллинн.

Премия «Зеленая столица», учрежденная Европейской комиссией, присуждается за усилия по улучшению окружающей среды, а также экономики и качества жизни в городах. Награда ежегодно вручается одному городу, который лидирует в экологически чистой городской жизни.

Новая газета – Балтия

# Литва
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