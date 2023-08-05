Премьер говорит, что доверяет министру обороны Анушаускасу

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что доверяет министру обороны Арвидасу Анушаускасу несмотря на то, что он подвергся критике за публикацию информации о закупке танков.

"Я доверяю министру, с которым я обсуждала эту ситуацию. (...) Насколько мне известно, министр не раскрывал информацию, которая была представлена в Госсовете по обороне и которая конкретно отнесена к секретной", - говорится в заявлении главы правительства.

По словам Шимоните, обнародование информации, которую можно найти в открытых источниках, не является раскрытием секрета.

Шимоните отмечает, что решение Госсовета по обороне о создании дивизии являются общеизвестным, как и планы по приобретению немецких танков "Leopard".

Анушаускас на прошлой неделе подвергся критике со стороны президента и некоторых других политиков, когда после заседания Госсовета по обороне обнародовал информацию о планах по закупке танков для литовской армии.

В начале этой недели президент Гитанас Науседа заявил, что обнародованная Анушаускасом информация имеет гриф "для ограниченного использования".

Депутат от оппозиции Агне Ширинскене обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой на высказывание Анушаускаса после заседания Госсовета по обороне, попросив оценить, не разгласил ли он секретную информацию. Прокуратура пока рассматривает это обращение.