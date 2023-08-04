В Вильнюсе пройдет митинг в поддержку Навального: «Его медленно убивают в тюрьме»

Команда Алексея Навального в Литве, начала информационную кампанию в поддержку политика, находящегося в российской тюрьме. Кампания «Free Navalny» (Свободу Навальному) нацелена на то, чтобы привлечь внимание мировой общественности на условия содержания, здоровье и давление, с которым сталкивается российский оппозиционер.

Сегодня инициатива работает в 7 странах мира: Австралии, Нидерландах, Германии, Великобритании, США, Чехии и Литве, здесь она стартовала несколько дней назад. Первым мероприятием, которое организуют сторонники Навального в Литве, станет митинг в его поддержку, который состоится 4 августа на площади Европы в Вильнюсе, рядом с копией ШИЗО, в котором содержится политик.

«Литовские граждане конечно знают об Алексее Навальном. Потому что существенная часть населения может получать информацию из русскоязычных источников и свободных независимых медиа. Даже по примеру инсталляции ШИЗО, которая сейчас стоит на площади Европы, мы точно видим, что многие литовцы интересуются судьбой Алексея. Понимают и с интересом вникают в то, что происходит в российской тюрьме не только с Навальным, но и с другими политическими заключёнными», – говорит менеджер кампании «Свободу Навальному» в Литве Ольга Гусева.

Алексей Навальный в тюрьме / фото AP

– Что кампания «Free Navalny» (Свободу Навальному) из себя представляет?

– Мы достаточно долго ведем международную кампанию «Свободу Навальному». В перспективе хотим больше развиваться, пытаться коммуницировать с местным населением, представителями русскоязычного комьюнити и вообще со всеми, кто разделяет демократические ценности, о том, что невиновный человек не должен сидеть в тюрьме. Не должно быть политических репрессий и политических заключённых. Таким образом, мы сейчас стараемся развивать нашу сеть.

В рамках этой кампании, в Литве у нас появился координатор, который будет заниматься задачами уже непосредственно здесь. Поскольку невозможно охватить сразу весь мир, все несколько миллиардов человек. Что касается собственно их непосредственных задач, то, в первую очередь, это агитационная кампания, разговоры с представителями власти, представителями литовского коммьюнити и жителями Литвы. Задачи стоят, конечно, амбициозные. С помощью международного политического давления как-то влиять на ситуацию в России и конкретно в рамках этого проекта на ситуацию Алексея Навального.

Акция в поддержку А. Навального в день установки ШИЗО в Вильнюсе / Ю. Стацявичюс/LRT

– Хотите ли вы этой кампанией привлечь внимание в том числе жителей Литвы, которые, может быть, не до конца знают, что происходит с Алексеем Навальным и какая сейчас ситуация с репрессиями в России. Входит ли это в ваши цели?

– Да, потому что мне кажется, это в первую очередь очень важно и для жителей Литвы. Потому что это страна, которая граничит с Россией и эти люди имеют общую границу с Литовским государством.

Литовские граждане, конечно, знают об Алексее Навальном. Потому что существенная часть населения может получать информацию из русскоязычных источников и свободных независимых медиа. Даже по примеру инсталляции ШИЗО, которая сейчас стоит на площади Европы, мы точно видим, что многие литовцы интересуются судьбой Алексея. Понимают и с интересом вникают в то, что происходит в Российской тюрьме не только с Навальным, но и с другими политическими заключенными.

– Что именно интересует граждан Литвы?

– Конечно, интересны какие-то нюансы, потому что мы достаточно подробно можем рассказать про то, в каких условиях сидит Алексей Навальный и другие политические заключённые, которые попадают в ШИЗО. Мне кажется, это в принципе уже само по себе интересно. Сравнить с тем, какие условия содержания в тюрьмах в разных странах и как относятся к политическим заключённым. Многие приходят и говорят о том, что человека незаконно осудили, почему он там должен находиться? Кто-то спрашивает какие-то достаточно наивные вопросы, но тем не менее, я понимаю, что такого рода вопросы могут возникать. Например: почему адвокат не вытащит его, почему вы не подадите встречные какие-то жалобы? На самом деле о многом спрашивают, нет такого, что вопросы какие-то типичные.

Наверное, самый распространённый вопрос это, почему Алексей Навальный приехал в Россию? Зачем он вернулся, если знал, что попадет в тюрьму. Вот и там уже начинается большое обсуждение какого-то морального спектра ответа. Потому что, логически, если бы не было других предпосылок жизни Алексея Навального и он был бы совершенно другим человеком, тогда, может быть, он и не вернулся в Россию. Но он такой, какой есть. У него не было другого варианта, на мой взгляд, кроме как вернуться и продолжить заниматься тем, чем он занимался в России.

Навальный возвращается в Россию после отравления / фото AP

– Вас какое-то конкретное событие сподвигло к тому, чтобы организовать эту кампанию? Например, грядущий митинг приурочен к вынесению нового приговора А. Навальному. Может быть, ещё какие-то были конкретные события, которые сподвигли вас, чтобы организовывать сейчас эту кампанию солидарности?

– Алексей сидит в тюрьме, и это ужасно несправедливо. Но мало того, что это несправедливо – много людей в России сидят из-за несправедливости – но конкретно Алексея Навального сейчас медленно убивают. Его пытались убить «новичком», это не получилось. А теперь просто происходит, можно сказать, какое-то издевательство над человеком, потому что те условия, в которых он содержится, та ситуация, в которой он находится, что касается того, что несколько месяцев назад он похудел, по-моему, на 15 килограммов за короткий промежуток времени – ну, это ужасно. Это просто медленное убийство человека.

Нужно понимать, что Алексей Навальный оказался там после отравления боевым отравляющим веществом «новичок». Мне кажется, тут понятно, что он не в самой прекрасной форме, в которой может находиться человек и вообще, какой разговор может быть о хорошем здоровье после отравления подобного рода веществами.

Алексей Навальный доставлен в Германию / фото AP

Поэтому мы не могли не запустить эту кампанию и, безусловно, когда к Алексею не допускали врачей, ему было плохо. Благодаря международному давлению и международному сообществу, ситуация изменилась – ему предоставили необходимое лечение. Это давление на путинскую систему, на систему ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – LRT.lt) – в России же не любят привлекать к себе внимание – безусловно, работает в какой-то мере.

И ранее, когда мы запускали эту кампанию, это помогло Алексею Навальному остаться в живых и получить медицинскую помощь. Но постепенно, медленно, всё равно его жизнь превращают в ад, насколько это вообще возможно говорить про ад в условиях тюрьмы

– После установки ШИЗО на площади Европы уже было несколько неприятных инцидентов: это и попытка поджога, и разрисованный мелом асфальт. Волонтёры рассказывают, что им приносят бутерброды. Вы продумываете возможные сценарии, при которых люди могут быть недовольны или не согласны с определенными вещами? И думаете ли вы, как этому противостоять?

– Мы находимся в демократической стране, где каждый может высказывать своё мнение. Вопрос заключается лишь в том, в какой форме люди пытаются донести своё недовольство. Есть люди, которые приходят покричать или попытаться повредить какую-то конструкцию, нанести какой-то ущерб. В этом я с ними не согласна, как и мои коллеги, поэтому мы просто вызываем полицию. Никакого специального противодействия нет.



Мы всегда открыты к диалогу и всегда рады дискутировать, обсуждать и отстаивать свою точку зрения. Есть люди, которые приходят действительно поговорить, что-то выяснить для себя, отстоять свою позицию и послушать нашу позицию. С такими личностями у нас происходят интересные разговоры. Около инсталляции ШИЗО такое бывает достаточно часто.

Также есть контингент людей, которые приходят получить какой-то хайп и громко покричать, но я считаю это неуместным. Мне кажется, что нужно делать что-то конструктивное и в рамках этого общаться. Когда получается конструктивный диалог – это здорово, когда нет – немножко грустно. Но тем не менее, стоит больше акцентировать внимание на людей, которые не в курсе о том, что в России происходят массовые политические репрессии, которые подрывают права человека, свободы и справедливость. И, пожалуй, больше уделять внимания людям, которые очень много об этом знают и смогут поддержать. С таким обществом важно коммуницировать, потому что их численность преобладает.

Материал подготовил Глеб Аникевич.