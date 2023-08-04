Хороших новостей для водителей нет: цены на топливо продолжают расти

В Литве средняя цена на топливо за неделю выросла на 2-3%. Цены на топливо в других странах Балтийского региона также выросли на 1-4%, больше всего - в Латви, меньше всего - в Эстонии. В Литве топливо по-прежнему на 0,10-0,20 евро/л дешевле, чем в Латвии и Эстонии, сообщает Литовское энергетическое агентство.

За неделю с 24 по 31 июля средние цены на дизельное топливо выросли на 1,3-4,3% во всех сравниваемых странах региона Балтийского моря.

В Литве средняя цена дизельного топлива сейчас составляет 1,42 евро/л, что на 0,10 евро ниже средней цены дизельного топлива в Эстонии и на 0,02 евро ниже, чем в Польше, где она составляет 1,44 евро.

Средние цены на бензин в последнюю неделю июля также выросли во всех сравниваемых странах - Германии, Польше, Литве, Латвии и Эстонии - на 1,2-3,1%.

В Литве средняя цена бензина составляет 1,52 евро/л. Для сравнения: средняя цена бензина в Польше на 0,03 евро/л ниже, чем в Литве - 1,49 евро/л.

Заправка / D. Umbraso/LRT nuotr.

Средние цены на бензин во всех сравниваемых странах сейчас на 3,1-22% (0,05-0,40 евро/л) ниже, чем 12 месяцев назад, за исключением Германии, где бензин стал дороже на 1,8% (0,03 евро/л).

За последние 12 месяцев средняя цена топлива больше всего снизилась в Литве: бензин подешевел на 17%, или на 0,31 евро/л, а дизельное топливо - на 22%, или на 0,40 евро/л.

В июле оптовые цены на топливо выросли: бензин и дизельное топливо подорожали на 0,13 евро/л и 0,14 евро/л соответственно. Напомним, что в июне оптовая цена на дизельное топливо увеличилась на 0,04 евро/л, а оптовая цена на бензин снизилась на 0,04 евро/л.