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Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в список попали судьи и силовики, причастные к преследованию Тихановской, Беляцкого и Латушко

НВ
"Настоящее время" 2023.08.03 17:58
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза / Shutterstock

ЕС ввел новый пакет санкций против Беларуси, в него внесли судей и силовиков, причастных к преследованию белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Алеся Беляцкого и Павла Латушко, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Среди подпавших под санкции ЕС старший прокурор Генпрокуратуры Беларуси Александр Король, который выступал обвинителем на процессе нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, а также судья Минского городского суда Петр Орлов, выносивший заочные приговоры Светлане Тихановской и Павлу Латушко.

Также под ограничения ЕС попали силовики, преследовавшие белорусскую оппозицию, действующие и бывшие начальники исправительных колоний, в которых содержатся оппозиционеры. В списке санкций ЕС и белорусские пропагандисты Вадим Гигин, Ксения Лебедева, Анастасия Бенедисюк и Евгений Пустовой.

Помимо физлиц, ЕС объявил о санкциях в отношении белорусских предприятий Минский электротехнический завод, "БМЗ" и "Белнефтехим".

Кроме того, новые санкции, в частности, налагают запрет на экспорт в Беларусь "ряда высокочувствительных товаров и технологий", которые способствуют военно-техническому развитию. ЕС ограничил экспорт в Беларусь огнестрельного оружия и боеприпасов, товаров и технологий, которые используются в авиационной и космической промышленности.

"Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Беларуси и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Беларусь", отметили в Еврокомиссии.

В начале октября 2022 года Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности признал, что Беларусь принимает участие в "специальной военной операции" России в Украине.

Официально белорусская армия не принимает участия в полномасштабной войне России с Украиной, однако Лукашенко предоставил территорию Беларуси для проезда и временной дислокации российских войск, а с ее территории наносятся удары по Украине. Из-за пособничества в войне против Украины и массовых репрессий США, ЕС и Великобритания ввели против Беларуси санкции.

"Настоящее время"

# В мире# Беларусь
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