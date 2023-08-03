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Новости2023.08.03 17:32

Путин заявил, что все чиновники должны ездить на российских автомобилях

НВ
"Настоящее время" 2023.08.03 17:32
Старая "Лада" едет по разрушенному мосту в Кельбаджарском районе
Старая "Лада" едет по разрушенному мосту в Кельбаджарском районе / Фото М. Юодяле

Президент России Владимир Путин заявил, что "все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях". Об этом он сказал на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. Видео его выступления публикуют российские СМИ.

"Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", – сказал он.

По его словам, "где-то это будет поскромнее, чем раньше". "Ничего страшного, наоборот, даже хорошо", – заявил Путин. При этом он сказал, что отказываться от импорта не нужно, но "какие-то базовые вещи" должны быть ориентированы на российского производителя.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Hyundai, Toyota (Lexus), Skoda Auto, Renault, Mercedes-Benz и другие компании остановили производство в России, некоторые из них передали свои активы российским партнерам. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в РФ.

В июне этого года Евросоюз запретил экспорт в Россию электрических и гибридных машин, новых и подержанных автомобилей класса люкс. В конце июля Япония также запретила поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, гибридные автомобили и электрокары. Санкции на экспорт автомобилей вводятся после майского саммита "Большой семерки". Накануне стало известно, что Грузия ввела запрет на экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию с 1 августа. Аналогичный запрет для европейских автомобилей начнет действовать с 26 сентября.

По данным Association of European Business, автомобильный рынок России в 2022 году сократился на 58,8%. В прошлом году было продано 687 370 автомобилей. Для сравнения: в 2021 году продажи составили 1,7 млн машин.

"Настоящее время"

# В мире# Россия
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