«Сколько киёв может взять Вова за три дня?»: как дизайнер из Пензы начал высмеивать российский режим

«Сколько киёв может взять Вова за три дня?», - таким вопросом в своей лингвистической задачке задается Константин Глазков, российский дизайнер из Пензы, ныне живущий в Сербии. В его каламбурах слово «правда» становится матным словом, жим – «режимом», а 9 мая отражается в луже, как «war» (война).

Как рассказывает автор, его каламбуры родились из интереса к слову как таковому и лингвистических упражнений, и если темы раньше приходилось искать, то после начала полномасштабной войны России в Украине каждый день приносит и новое слово, и идею, как его обыграть.

Свои калабуры Константин публикует в Инстаграме. Там "русский язык" в интерпретации россиянина становится «я зэк», слово "скорее" - "Северной Кореей", "законы" превращаются в "окопы", а "пора жжения" – в "поражение". А, кроме того, Россия - это страна, где «детям до 15 лет и взрослым до 35 лет дают строго режима» и «za людей не считают».

Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

«Мне кажется, много людей хотят что-то услышать, хотят услышать про свободу, найти какую-то поддержку, увидеть, что кто-то выражает их мысли так же, наверное, как они сами думают», - размышляет Константин Глазков в интервью LRT.lt.

- Константин, расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы родом и где живете сейчас?

- Сейчас я уже год живу в Сербии. А родился я в Пензе. Учился там же, в Художественном училище, потом - в Нижнем Новгороде. Я по образованию дизайнер. Много путешествовал по России. То есть у меня были проекты, связанные с творчеством, с культурой. Это были города Нижний Новгород, Москва и другие.

Но вот этот мой творческий Инстаграм не связан с работой, он такой немножечко больше про искусство, эксперименты и креатив.

- Из России вы решили уехать год назад? Это было связано с началом войны в Украине?

- И да, и нет. Это было связано с рождением нашего ребенка. Мы решили просто в другой стране родить ребенка. Так спокойнее, а так было непонятно, что будет. Уехали сюда, и так и остались, пока ребенок маленький.

Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

- То есть вы пока не говорите об эмиграции, это еще открытый вопрос?

- Да, это пока открытый вопрос.

- А где вы работали до отъезда?

- Я как фрилансер работаю с разными заказчиками по дизайну в основном. Это графический дизайн – эта деятельность тоже связана с буквами и словами. Я создавал какие-то логотипы, торговые марки, рекламу. Но в свободное время какие-то нереализованные идеи я стал выкладывать в свой Инстаграм.

Я завел его уже давно, он такой экспериментально-исследовательский, философский, наверное. Я в нем освещаю разные актуальные темы. Была эпидемия – и тогда это были темы прививок, конспирологии, антиваксерства. До этого были какие-то темы путешествий.

Так вот, я каждый день в Инстаграме пытаюсь творчески рассказать про то, что происходит вокруг. Естественно, в этом году тема совершенно другая.

Каламбуры Константина Глазкова / Печатается с разрешения автора

- А помните ли, как вы отреагировали на начало войны 24 февраля 2022 года и что вы тогда запостили в Инстаграм?

- В этот же примерно день мы узнали, что у нас будет ребенок. И, естественно, все мысли были сразу об этом, а вокруг такой фон, очень тревожный, негативный фон. Кто-то начал паниковать, кто-то уезжать, кто-то говорил, что все нормально.

И тут было понятно, что надо что-то делать. У нас впереди девять месяцев, надо как-то планировать. И мы начали в этот же день, конечно, читать новости и думать, думать, куда ехать.

Что касается Инстаграма, я уже не помню, ставил ли я тогда что-то или нет. Это был шок, непонимание того, что происходит. Было что-то среднее между тем, что завтра все закончится или наступит конец света.

- Расскажите, пожалуйста, как рождаются ваши… даже не знаю, как их назвать. Афоризмы?

- Вообще это игра слов. Недавно где-то про меня написали, и назвали это каламбурами. Немного такое смешное слово и слегка устаревшее, но пускай будут каламбуры.

- Как рождаются ваши каламбуры? То есть сначала «было слово», а потом уже появляется какое-то визуальное решение или наоборот?



Константин Глазков / Из личного архива

- Инстаграм я завел, наверное, лет пять-шесть назад, и он был просто как тренировка.

Я раньше, сейчас меньше, преподавал креативность мышления, и это было одной из тренировок. То есть берется случайное слово, и надо за 20-30 минут с ним что-то сделать - все, что угодно, иллюстрацию нарисовать, как-то буквы местами поменять. Это была такая ежедневная тренировка. Вначале это делалось просто для себя. Никто про этот Инстаграм не знал.

Но со временем это превратилось в какой-то арт-проект, новостной, наверное. И если раньше я просто какое-то случайное слово брал в книжке или где-то на улице, то сейчас, очевидно, каждый новый день дает какую-то новую тему. Новое яркое слово. Мобилизация, обнуление сроков…

- Мятеж Пригожина, например, про который вы написали «мятежно», и подчеркнули, что «но» - это окончание.



Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

- Да, мятеж, например. И уже не надо было ничего придумывать, были уже готовые слова, и я просто должен был этим заниматься.

Если изначально это было мое творческое упражнение, какие-то интересные, веселые вещи, то сейчас это стало чем-то социальным, наверное, таким вот арт-явлением, это уже про свободу, свободу слова. Раньше это как будто бы не волновало вообще никого. Можно было спокойно в России на эти темы говорить, даже открыто. Но постепенно уже какие-то вроде бы обычные вещи становятся на грани. Я не хочу сказать, что за гранью.

Я вроде бы стараюсь еще соблюдать закон, не переступать эту грань. Ведь я говорю про Россию, для россиян, о россиянах – про их мышление, восприятие. Мне кажется, много людей хотят что-то услышать, хотят услышать про свободу, найти какую-то поддержку, увидеть, что кто-то выражает их мысли так же, наверное, как они думают.

Вот так мои эксперименты и какие-то творческие работы стали таким социальным проектом.

- Ваши способы самовыражения очень разнообразны. Взять хотя бы вашу задачку про кий с вопросом: «Сколько Киевов можно взять за три дня?»



Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

- Да, но там был не Киев, а кий – сколько киёв можно взять за три дня (смеется). Опять же – игра слов.

Еще один важный момент, наверное, который, надеюсь, прослеживается. Почти три года назад уже у меня было два проекта про Россию. Я в какой-то момент начал заниматься российской культурой. И у меня много связано со словами и старинными словами, со значением слов.

И в данном случае все вращается вокруг слова «кий», как оно склоняется и какие смыслы рождает. Я таким образом пытаюсь заняться в каком-то смысле просвещением, творческим или культурным. Что-то сам изучаю и этим делюсь.

И, естественно, в контексте последних событий каламбуры стали такими политическими, социальными, может быть, отчасти протестными, но все-таки основа у них работа с русским языком.

- Или взять ваш гипотетический диспут c Хемингуэем по поводу самого короткого рассказа. Как известно, он написал: «Продаются детские ботиночки, неношеные». На что вы ответили: "А—>Z". В принципе ваш получился короче, что вы хотели этим сказать?



Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

- Хемингуэй хотел написать самый короткий грустный рассказ (хотя это вроде бы байка, но я не уточнял). Мой рассказ про короткую грустную историю о том, как разговоры о тысячелетней истории и культуре смогли придти лишь к совершенно скучной нерусской последней букве. Печальная история.

- Вы сказали, что свое творчество считаете скорее разминкой. Как вам кажется, может быть, сейчас, из-за трагедии, которая накрыла Украину, ваше творчество уже как бы становится частью общего арт-контекста? И. как вам кажется, в такие темные, трагические времена у искусства и художников больше шансов себя проявить?

- Что касается первого вопроса здесь тоже такая двойственность. Как и вся моя работа двойственная. И мой ответ, наверное, тоже будет двойственным.

Я делаю проекты, которые вообще не связаны с тем, что я делаю в Инстаграме. И они не связаны с социальным или с политическим протестом. У меня политики тоже почти нет. Или по крайней мере мне так кажется. Хотя мне такие комментарии приходят… И на фоне того, что происходит, возникает такое ощущение, что, действительно, я говорю какие-то, да, может быть, какие-то очень резкие вещи.

Хотя год назад я делал то же самое, но контекст настолько изменился, что какие-то обычные вещи звучат по-другому. Слово свобода звучит иначе, слово мир… Я не знаю, официально ли оно под запретом, но как бы уже на него реагируют совершенно не так, как год назад.

Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

Я думаю, что я не делаю ничего нового за последние два-три года, но настолько изменился контекст! И я делаю искусство какое-то другое, оно менее заметное, но именно там я себя воспринимаю как художника, а здесь я себя не воспринимал как художника. Но постепенно вот это, наверное, внимание людей и отзывы толкают меня к мысли, что да, это уже полноценное искусство, а не просто мои эксперименты.

Что касается искусства в темные времена… Мне кажется, просто в какие-то тяжелые и несвободные времена, меньше людей занимаются творчеством, возможно, меньше конкуренции.

И если делать хотя бы что-то, не скажу, смелое, но по крайней мере самостоятельное, не конъюнктурное, это уже что-то. Есть, конечно, искусство, нейтральное, оно не плохое и не хорошее, но оно словно застряло в привычном. Когда-то это было интересно, но сейчас как будто бы это кажется вообще каким-то абсурдным и парадоксальным, как будто бы сейчас русская культура это не про это, это не про резные наличники и не про вышивку на платьице. А многие остались в этом.

И мне кажется, любой человек, который что-то скажет про актуальные события честно, не обязательно громко, не обязательно протестно, а просто займется актуальной темой, он уже будет услышан.

Такое было, мне кажется, полтора два-года назад, когда люди начинали изучать историю переселенцев, изучать свою маленькую территорию и откапывать какие-то неизвестные вещи – преступления, совершенные до революции, в советское время, нащупывали какую-то неудобную правду. Эти люди не были против чего-то, они просто хотели знать историю своей семьи, своего места. И вот, мне кажется, такие люди, которые продолжают этим заниматься, они оказываются на виду в темные времена, и, наверное, это привлекает внимание. Но вряд ли это легче. И какие-то риски увеличиваются, естественно.

Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

- А вы сами не считаете, что рискуете? Потому что вам кажется, что вроде бы вы ничего особенного не делаете, но со стороны понятно, что ваши каламбуры как раз, может, и не позволят вам вернуться в Россию.

- Да, риск есть. Вот буквально на днях появилась новость, что прилетел в Москву московский современный художник Philippenzo и его арестовали в аэропорту на 15 суток.

- Вы пока никаких угроз не получали в свой адрес?

- Да нет, я опять же, я не настолько как-то погружен в этот контекст, наверное. И не советовался с юристами (смеется). Конечно, я слежу за новостями. Я примерно понимаю, наверное, что можно, что нельзя. У меня, конечно, какой-то страх есть...

- Например, взять ваш каламбур с надписью «Россия за Путина», из которого выглядывает другая надпись – «Россия запугана»…



Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

- Я стараюсь, хотя это, наверное, конечно, никакое не оправдание, не утешение, и ни от чего не спасет, но я стараюсь как бы говорить, опять же о русских, о России, о русских людях. И среди них, действительно, есть те, кто за Путина, но понятно, что за этим проглядывает то, что они запуганы.

Мне кажется, это просто какая-то констатация факта, которую, я думаю, все понимают. Опасно ли это? Наверное, опасно. Я не знаю.

- А какой сейчас вам представляется Россия? Опять же процитирую ваш каламбур: «Жизнь с тиранией – это жизнестирание».



Каламбуры Константина Глазкова / Печатается с разрешения автора

- Я уже год не живу в России... Смотрю новости, но это парадоксально, у меня, наверное, свой информационный пузырь - я вижу все эти ужасные новости, но созваниваюсь потом с друзьями и они говорят, что у них все хорошо, все спокойно. Люди ездят отдыхать, путешествуют.

И мне кажется, что все просто ушли в какую-то глухую внутреннюю изоляцию, так называемую внутреннюю эмиграцию. В России очень много людей, которые просто замолчали и просто ждут какого-то итога.

Я как раз начал читать книгу Николая Эппле «Неудобное прошлое», она посвящена памяти государственных преступлений в разных странах. И сам он об этом много говорил, что все предпочтут забыть и не будет никакого осознания, не будет никакого понимания, не будет даже злости или радости.

Все стараются максимально забыть и как будто бы ничего не было. И мне кажется, это уже происходит. Наверное, это как-то спасает людей, потому что сам я все-таки вне России.

- Но ведь это желание забыть не сейчас родилось. Ведь уже хотели забыть и забыли сталинские времена. Хотели забыть и забыли преступления против бывших республик, как Литва, например. Информация о ссылках, убийствах, так и не была поднята на поверхность.

- Это, наверное, для меня какая-то даже личная история. Я сам из Пензы. Это, наверное, самый центр европейской части России. Маленький городок, какая-то среднестатистическая семья, средняя школа. Если взять абсолютно среднего человека, то это я и моя семья, мое окружение.

Каламбуры Константина Глазкова / Публикуется с разрешения автора

И я вот только несколько лет назад, начав путешествовать по России, съездив на север, на юг, узнавая какие-то вещи, понял, насколько живя в Пензе, воспитываясь в обычной среде, насколько я вообще не знаю Россию.

Потому что ведь в России бытует мнение, что все республики сами присоединились к СССР, что все это мир, дружба, дружба народов, ВДНХ и все это. И как следствие - непонятно, почему все это развалилось, Запад виноват. Я, наверное, в этом рос, воспитывался и не то, чтобы я так думал, просто я об этом даже не думал.

А потом я начал уже ездить, узнавать Архангельск, Мурманск, какие-то северные регионы, Адлер, Анапу и какие-то вещи понимать, что там была Греция, а там были саамы, а там были карелы и т.д. Где это все сейчас? Это надо осмыслить, но этим никто не занимается. Любой краеведческий музей – это каменный век и Вторая мировая война. И все. А что там было между? А что было после? Этого до сих пор почти нигде нет.

Это, видимо, правительственная какая-то, государственная позиция, но и на бытовом уровне никто не хочет просто даже копаться.



- Если вернуться к вашему творчеству, у вас такие очень яркие лаконизмы, вы набираете популярность в Инстаграме - у вас уже более 20 тыс. подписчиков... Как часто у вас воруют идеи?

- Я особо не проверяю. Вот недавний случай был, когда где-то на заборе написали мое «правда» - «неправда». Этот каламбур отсылает нас к старому анекдоту про газету «Правда», в которой не было ни слова правды. Это давно известно.

Но вообще-то, да, воруют. Как сказал Салтыков-Щедрин: «Разбудите меня через 200 лет и спросите, что происходит, я отвечу вам: воруют».