Жительницу Краснодара оштрафовали за сумку "смерть Путина лучше секса"

По словам Александры, в дело подшили пять скриншотов из её инстаграма со 180 подписчиками. Среди них: стикер с надписью "Мир" и фото сумок с фразами "Нет войне" и "Sex is cool, but putin's death better" [Секс – это круто, но смерть Путина – лучше]. За это суд назначил штраф в 30 тысяч рублей.

