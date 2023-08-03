Жительницу Краснодара оштрафовали за сумку "смерть Путина лучше секса"

Суд в Краснодаре оштрафовал местную жительницу Александру (она попросила не называть её фамилию) по статье о дискредитации власти и армии за фотографии в инстаграме. Об этом сообщает "Медиазона".

По словам Александры, в дело подшили пять скриншотов из её инстаграма со 180 подписчиками. Среди них: стикер с надписью "Мир" и фото сумок с фразами "Нет войне" и "Sex is cool, but putin's death better" [Секс – это круто, но смерть Путина – лучше]. За это суд назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Неделю назад другой суд оштрафовал Александру на 200 тысяч рублей за татуировку в виде собаки с радужным флагом и надписью "Собака – гей". Суд счёл это изображение "пропагандой ЛГБТ+".

Как рассказала Александра, после задержания полицейские запретили ей вызывать адвоката, пригрозив "нарыть что-то ещё", и спрашивали, как у матери-учительницы родилась "такая невоспитанная дочь с такими наклонностями".

Защита намерена обжаловать решения судей.

Радио «Cвобода»