Власти Украины сообщили о 10 749 погибших в войне мирных жителей

По данным украинских властей, с начала полномасштабной войны на территории страны погибли 10 749 мирных жителей, из них 499 - дети. 15 599 гражданских лиц были ранены.

Такие цифры в интервью агентству "Интерфакс-Украина" назвал руководитель департамента Офиса генпрокурора Украины по противодействию преступлениям, совершённым во время войны, Юрий Белоусов. Он подчеркнул, что речь идёт только о подтверждённых случаях гибели и ранений.

В начале июля данные о потерях среди мирного населения Украины опубликовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека: 9 177 погибших, из них 535 - дети, и 15 993 раненых. Отмечалось, что около 90% жертв - это следствие ракетных обстрелов и бомбёжек. При этом в ООН традиционно подчеркнули, что реальное число погибших и раненых может быть значительно выше - в частности потому, что затруднён сбор информации на территориях, оккупированных Россией.

Радио «Cвобода»