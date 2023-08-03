В Тракай откроют скульптуру ангела

В четверг в Паланге начинается съезд Всемирной литовской общины (ВЛО) "За литовскую идентичность, гражданственность и солидарность", в Тракайском районе будет открыта скульптура Ангела литовцев всего мира.

Эти мероприятия приурочены к 65-летию организации, сообщает ВЛО.

Четырехметровую скульптуру ангела работы народного художника Саулюса Лампицкаса откроют на Горе ангелов в Тракайском районе. Ангел будет символизировать единство и тесной сотрудничество литовцев всего мира и станет благодарностью людям диаспоры и живущим в Литве за их сплоченность.

В этот же день литовцы со всего мира соберутся в Паланге. В конференции примут участие члены правления Всемирной литовской общины, председатели региональной литовской общины и молодежных союзов, представители литовских общин 30 стран мира, а также представители важнейших официальных ведомств Литвы.

Участники съезда обсудят стратегические направления организации, вопросы сотрудничества и взаимодействия с литовскими ведомствами, а также борьбу с дезинформацией, укрепление диаспоры и другие актуальные вопросы.

По словам председателя ВЛО Дали Хенке, встречи на съезде будут посвящены не истории общины, а образу будущего и актуальным вопросам.

"Хотя съезд и посвящен 65-летию ВЛО, мы будем меньше внимания уделять истории. (...) Мы еще обсудим настоящее и будущее: как укреплять литовские общины, как и в каких сферах больше взаимодействовать с Литвой. Мы будем говорить о теме литовского гражданского сопротивления, которая долгие годы пылилась в столах за недадобностью. Мы поговорим о том, как бороться с дезинформацией и, если наступит день "Х", как должна действовать диаспора", — рассказала Д. Хенке.

ВЛО – крупнейшая общественная неполитическая организация, объединяющая литовцев, проживающих за границей. Основана в 1958 году в Нью-Йорке, США.

В настоящее время ВЛО объединяет 53 литовские общины, действующие в различных странах мира.