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Погода: сильные дожди и летняя жара

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Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.08.03 09:38
Дождь в Вильнюсе
Дождь в Вильнюсе / D. Umbraso / LRT nuotr.

В ближайшие несколько дней погода в Литве будет контрастной, местами пройдут сильные дожди и грозы, а в других областях будут держаться летние температуры. 

В четверг будет облачно с прояснениями. На северо-западе Литвы пройдут сильные дожди, сопровождаемые грозами. На юго-востоке страны будет меньше облаков, а дождь будет менее интенсивным и кратковременным. Будет дуть юго-восточный ветер. На западе порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

В пятницу местами ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы, преимущественно на северо-западе страны. Ветер будет оставаться сильным с порывами до 8-13 м/с. Температура ночью составит 13-18 градусов тепла, днем потеплеет до 21-26 градусов, на юго-востоке - до 28 градусов тепла.

На выходные прогнозируется штормовая погода. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные. На востоке Литвы ожидаются грозы. В субботу температура воздуха ночью достигнет 10-15 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов, а на Куршской косе - 19-24 градусов выше нуля.

# Литва
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