Украинский флаг из Бахмута передан Литовскому национальному музею

Как сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе, его передали генеральному директору Литовского национального музея Руте Качкуте представители поддерживающих Украину организаций Siprūs kartu и Blue/Yellow в Вильнюсском самоуправлении.

После 17 дней пробега, преодолев 1,3 тысяч километров между Киевом и Вильнюсом украинский флаг был принесен в Вильнюс 12 июля и поднят на Лукишской площади во время финального концерта проекта "Я поднимаю флаг за Украину в НАТО!"

"Это всего лишь маленький символ всей большой борьбы, которую Украина ведет за свою свободу, а также за нашу. Вторжение длится долго, но мы не должны к нему привыкать, мы не можем его забыть, мы должны помогать Украине каждый день. Я надеюсь, что этот флаг в музее станет еще одним напоминанием всем о том, что если мы не поможем остановить зло в Украине, возможно, нам придется останавливать его на землях Литвы", - сказал Йонас Оманас, глава организация Blue/Yellow.

Этот символ будет доступен в Доме сигнатариев в Вильнюсе.