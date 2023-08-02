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Новости2023.08.02 13:06

Украинский флаг из Бахмута передан Литовскому национальному музею

B
BNS, LRT.lt 2023.08.02 13:06
Акция "Подниму флаг за Украину в НАТО"
Акция "Подниму флаг за Украину в НАТО" / E. Blaževič / LRT nuotr.

Как сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе, его передали генеральному директору Литовского национального музея Руте Качкуте представители поддерживающих Украину организаций Siprūs kartu и Blue/Yellow в Вильнюсском самоуправлении.

После 17 дней пробега, преодолев 1,3 тысяч километров между Киевом и Вильнюсом украинский флаг был принесен в Вильнюс 12 июля и поднят на Лукишской площади во время финального концерта проекта "Я поднимаю флаг за Украину в НАТО!"

"Это всего лишь маленький символ всей большой борьбы, которую Украина ведет за свою свободу, а также за нашу. Вторжение длится долго, но мы не должны к нему привыкать, мы не можем его забыть, мы должны помогать Украине каждый день. Я надеюсь, что этот флаг в музее станет еще одним напоминанием всем о том, что если мы не поможем остановить зло в Украине, возможно, нам придется останавливать его на землях Литвы", - сказал Йонас Оманас, глава организация Blue/Yellow.

Этот символ будет доступен в Доме сигнатариев в Вильнюсе.

# Литва# Украина
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