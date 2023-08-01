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Новости2023.08.01 16:20

На встрече с новым главой ССР президент призвал усиливать сферу уголовного преследования

B
BNS, LRT.lt 2023.08.01 16:20
Линас Пернавас
Линас Пернавас / P. Peleckio / BNS nuotr.

Президент Гитанас Науседа, который во вторник встретился с новым руководителем Службы специальных расследований (ССР) Линасом Пернавасом, призвал усилить сферу уголовного преследования, заявил после встречи советник главы государства Дарюс Урбонас.

"Первое, чему было уделено внимание, это необходимость усиления сферы уголовного преследования. Об этом неоднократно говорил президент при назначении нового руководителя на должность директора. В последнее время деятельность ССР больше направлена ​​на предотвращение коррупции и международное сотрудничество, и это очень хорошо, но в этой сфере служба разделяет ответственность со всеми другими учреждениями и их руководителями", - подчеркнул Д. Урбонас в ходе пресс-конференции.

Между тем уголовное преследование и криминальная разведка, по словам советника, являются исключительной компетенцией правоохранительных органов.

"То, что мы видим сегодня, это то, что необходимо усилить возможности уголовного преследования, необходимо уделить больше внимания этому направлению, чтобы ССР действительно была способна расследовать и раскрывать преступные деяния коррупционного характера", — отметил представитель президента.

Л. Пернавас, выдвинутый президентом, в середине июня возглавил ССР. До этого он был атташе литовской полиции в Великобритании, ранее - генеральным комиссаром полиции.

Л. Пернавас сменил на этом Жидрунаса Барткуса, срок полномочий которого истек в марте.

ССР занимается расследованием коррупционных преступлений, предотвращением коррупции и аналитической антикоррупционной разведкой.

# Литва
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