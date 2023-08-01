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Новости2023.08.01 07:39

Оставлен в силе приговор Кара-Мурзе – 25 лет колонии

РC
Радио «Cвобода» 2023.08.01 07:39
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза / AP nuotr.

Первый апелляционный суд оставил в силе приговор – 25 лет колонии строгого режима – политику и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе, осуждённому по обвинению в госизмене, так называемых фейках об армии и участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщает ТАСС.

Приговор Кара-Мурзе ранее вынес Московский городской суд в закрытом процессе. Апелляция удовлетворена не была. Соратники оппозиционера отмечали, что ему был назначен максимально возможный срок. Уже после возбуждения дела против Кара-Мурзы наказание по статье о госизмене ужесточили до пожизненного.

Обвинения против Владимира Кара-Мурзы были связаны с его антивоенными выступлениями, в том числе за рубежом. Арестован он был в апреле 2022 года – вначале по обвинению в распространении фейков об армии. Затем добавилось обвинение в госизмене.

Оппозиционер не признал вину, назвав своё преследование политически мотивированным. Коллеги Кара-Мурзы считают, что уголовные дела против него – это месть Кремля за его общественную деятельность. В частности, оппозиционер был одним из тех, кто добился принятия акта Магнитского, предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.

Совет Европы, а также страны Запада призвали Кремль освободить Кара-Мурзу. В начале июня Евросоюз ввёл санкции против девяти граждан России, которые принимали участие в процессе против политика. Среди них – замминистра юстиции России Олег Свириденко, который ответственен за исполнение законодательства об "иностранных агентах", судьи и начальник СИЗО №5.

Великобритания в понедельник вскоре после оглашения вердикта апелляционной инстанции по делу Кара-Мурзы расширила свой санкционный список. В него включены судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также сотрудники Генпрокуратуры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также автор экспертизы Данила Михеев. Все они имеют отношение к уголовному преследованию Владимиру Кара-Мурзы и приговору по его делу.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия
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