Евробарометр: девять из десяти литовцев считают изменение климата серьезной проблемой

Девять из десяти литовцев и столько же европейцев считают изменение климата серьезной проблемой, с которой сталкивается современный мир, свидетельствуют данные последнего опроса Евробарометра.

По данным опроса, проведенного в мае-июне, 69% литовцев (77% граждан Евросоюза) считают изменение климата очень серьезной проблемой, 23% респондентов в Литве (16% граждан ЕС) - серьезной проблемой.

50% литовцев (58% граждан ЕС) считают, что переход к "зеленой" экономике необходимо ускорить в связи со скачком цен на энергоносители и неопределенностью с поставками газа после вторжения России на Украину.

77% респондентов в Литве (73% граждан ЕС) согласны с тем, что стоимость ущерба от изменения климата гораздо выше, чем инвестиции, необходимые для "зеленой" трансформации.

22% респондентов в Литве (33% в ЕС) сообщили, что они лично испытывают риски и угрозы, связанные с окружающей средой и климатом.