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Евробарометр: девять из десяти литовцев считают изменение климата серьезной проблемой

B
BNS, LRT.lt 2023.07.31 14:32
Глобус
Глобус / Shutterstock nuotr.

Девять из десяти литовцев и столько же европейцев считают изменение климата серьезной проблемой, с которой сталкивается современный мир, свидетельствуют данные последнего опроса Евробарометра.

По данным опроса, проведенного в мае-июне, 69% литовцев (77% граждан Евросоюза) считают изменение климата очень серьезной проблемой, 23% респондентов в Литве (16% граждан ЕС) - серьезной проблемой.

50% литовцев (58% граждан ЕС) считают, что переход к "зеленой" экономике необходимо ускорить в связи со скачком цен на энергоносители и неопределенностью с поставками газа после вторжения России на Украину.

77% респондентов в Литве (73% граждан ЕС) согласны с тем, что стоимость ущерба от изменения климата гораздо выше, чем инвестиции, необходимые для "зеленой" трансформации.

22% респондентов в Литве (33% в ЕС) сообщили, что они лично испытывают риски и угрозы, связанные с окружающей средой и климатом.

# Литва
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