Литовский суд отклонил просьбу зарегистрировать однополый брак

Вильнюсский участковый суд в пятницу отклонил ходатайство, в котором заинтересованные лица просили обязать органы записи актов гражданского состояния города Вильнюса зарегистрировать барк между лицами одного пола, а также включить заключенный ими брачный договор в Реестр брачных договоров.

Дело не было публичным, поэтому Вильнюсский участковый суд поделился лишь частью постановления о том, что ходатайство заявителей о регистрации акта гражданского состояния отклонено. Решение еще можно обжаловать в Вильнюсском окружном суде.

Портал gayline.lt, опубликовавший сообщение о решении суда, отмечает, что суд констатировал, что положение статьи 38 Конституции о браке «является ясным, конкретным и не создает предпосылок для толкования его как дающего право вступать в брак независимо от пола лиц».

Конституция устанавливает, что брак заключается по свободному согласию мужчины и женщины.

«Таким образом, согласно официальной конституционной судебной практике конституционное понятие брака (в отличие от конституционного понятия семьи) не является гендерно-нейтральным - брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной», - говорится в решении суда.

Один из заявителей, Мартинас Норбутас, выразил свое разочарование решением суда, поскольку Литва «не выполнила свой долг по защите гомосексуальных семей».

«Разочаровывает, что этот суд не счел важным изменить ситуацию», — акентировал Норбутас.

Адвокат заявителя Айварас Жильвинскас подтверждает, что решение суда будет обжаловано.

Это дело — одно из трех, в которых три пары требуют регистрации гражданского партнерства, включения заключенного за границей брака в книгу актов гражданского состояния, признания и регистрации однополых браков в Литве.

В апреле Вильнюсский участковый суд уже отклонил ходатайство о регистрации однополых партнерств в Реестре актов гражданского состояния, заявив, что кроме Закона о партнерстве нет правового акта, согласно которому можно было бы удовлетворить ходатайство заявителей.

Тогда суд указал, что, хотя Конституционный суд признает гендерно-нейтральным понятие семьи, суд не создает новых норм – это прерогатива Сейма.