В Литве оценят риски автобусов в Беларусь: пассажирские рейсы могут сократить или вовсе отменить

Министерство транспорта Литвы обратилось в Департамент госбезопасности (ДГБ) за оценкой, насколько большой риск представляют пассажирские автобусные рейсы в Беларусь, передает TV3.

На основании ответа ДГБ министерство может сократить пассажирские перевозки в Беларусь или вообще отказаться от таких маршрутов.

ДГБ не раз предупреждал, что спецслужбы Беларуси активно действуют на границе, допрашивают граждан Литвы прямо на пограничных пунктах и принуждают к сотрудичеству. Развездка страны призывает граждан Литвы не ездить в Беларусь и Россию.

Замминистра сообщения Литвы Миндаугас Тарнаускас считает, что работу литовских перевозчиков нужно оценивать в контексте национальной безопасности и возможных угроз. В ДГБ в свою очередь подтвердили, что получили обращение министерства транспорта и будет реагировать на него.

Сейчас сообщение между Литвой и Беларусью осуществляют 11 литовских и 22 белорусских перевозчика. Между странами налажены 66 автобусных маршрутов.

Новая газета. Балтия