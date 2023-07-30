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Новости2023.07.30 13:34

В Литве оценят риски автобусов в Беларусь: пассажирские рейсы могут сократить или вовсе отменить

НГ
Новая газета. Балтия 2023.07.30 13:34
Вильнюсский автовокзал
Вильнюсский автовокзал / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министерство транспорта Литвы обратилось в Департамент госбезопасности (ДГБ) за оценкой, насколько большой риск представляют пассажирские автобусные рейсы в Беларусь, передает TV3. 

На основании ответа ДГБ министерство может сократить пассажирские перевозки в Беларусь или вообще отказаться от таких маршрутов.

ДГБ не раз предупреждал, что спецслужбы Беларуси активно действуют на границе, допрашивают граждан Литвы прямо на пограничных пунктах и принуждают к сотрудичеству. Развездка страны призывает граждан Литвы не ездить в Беларусь и Россию.

Замминистра сообщения Литвы Миндаугас Тарнаускас считает, что работу литовских перевозчиков нужно оценивать в контексте национальной безопасности и возможных угроз. В ДГБ в свою очередь подтвердили, что получили обращение министерства транспорта и будет реагировать на него.

Сейчас сообщение между Литвой и Беларусью осуществляют 11 литовских и 22 белорусских перевозчика. Между странами налажены 66 автобусных маршрутов.

Новая газета. Балтия

# Литва# Беларусь
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