В Литве выбрали пять малых культурных столиц на 2024 год. Это звание получили Дубингяй (Молетский район), Ришкенай (Тельшяйский район), Вишакё Руда (Казлу-Рудское самоуправление), Онушкис (Тракайский район) и Камаяй (Рокишкский район).

Победители конкурса уделяли внимание мероприятиям по укреплению местной культурной самобытности, популяризации имени и наследия населенных пунктов, а также ориентировались на создание новых и поддержание уже существующих традиций.

Конкурс малых культурных столиц ежегодно организует Союз сельских общин Литвы. В малых культурных столицах усилиями местных энтузиастов, деятелей культуры и волонтеров создаются культурные события для местного сообщества, растет доступность профессионального искусства, появляются новые инициативы культурного туризма.

Новая газета. Балтия