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Новости2023.07.30 13:17

В Каунасе с августа общественный транспорт будет останавливаться только после нажатия кнопки «стоп»

НГ
Новая газета. Балтия 2023.07.30 13:17
Общественный транспорт в Каунасе
Общественный транспорт в Каунасе / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

С августа общественный транспорт в Каунасе будет останавливаться только при наличии желающих выйти пассажиров, которые должны будут нажимать кнопку «стоп».

Ожидается, что изменения серьезно не повлияют на расписание транспорта. Согласно прогнозам, новая система сильнее всего повлияет на ранние и поздние рейсы: из-за малого числа пассажиров транспорт будет останавливаться только там, где нужно.

Система будет работать так: когда автобус или троллейбус приближается к нужной остановке, пассажир должен нажать кнопку «стоп». После этого на световом табло загорится знак «стоп», другим пассажирам, желающим выйти, не нужно нажимать кнопку повторно.

Водители общественного транспорта также будут останавливаться, если видят на остановке ожидающих пассажиров.

Новая газета. Балтия

# Литва
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