Naujienų srautas

Карл-Оскар Болин
Новости 1 мин. назад

Швеция заявила, что стала объектом российской кампании по дезинформации

Матрешки
Новости 1 мин. назад

Империя в сердце. Виталий Портников – о «настоящей России»

Шествие с флагами "Единой России"
Новости 30 мин. назад

В России правящая партия опасается использовать тему войны в агитации

Эмблема ЧВК "Вагнер"
Новости 1 ч. назад

Украинский политолог – о том, чем грозит Польше и Литве переброска «Вагнера» в Беларусь

Иран (ассоциативное фото)
Новости 1 ч. назад

Секс-скандал в Иране: чиновник, отвечающий за исламские ценности, отстранен из-за видео с другим мужчиной

Литовский паспорт
Новости 1 ч. назад

В Литве дорожает оформление личных документов: выдача паспорта в общем порядке будет стоить 50 евро

Еврейское кладбище в Вормсе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Оно считается самым старым еврейским кладбищем в Европе
Новости 1 ч. назад

Что в Германии сделают с еврейскими кладбищами

Пострадавшая башня "Москва-Сити"
Новости 1 ч. назад

Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотников

Кадр из фильма "Корсаж"
Новости 1 ч. назад

В Висагинасе – ночные кинопоказы и кинематографические велопоездки

У берегов Италии найден древнеримский корабль. На его борту оказались сотни целых амфор
Новости 1 ч. назад

У берегов Италии найден древнеримский корабль с сотнями целых амфор

Костел (ассоциативное фото)
Новости 2 ч. назад

Доверие к костелу – самое низкое за 25 лет

Алла Пугачева
Новости 3 ч. назад

Алла Пугачева посетила в Юрмале концерт, посвященный Украине

Копия штрафного изолятора, в котором содержится Алексей Навальный
Новости 3 ч. назад

В Вильнюсе задержали хулигана, изрисовавшего мелом инсталляцию «ШИЗО Алексея Навального»

Арвидас Анушаускас, Гитанас Науседа
Новости 4 ч. назад

После саммита НАТО выросли рейтинги Науседы и Анушаускаса

Белорусский марафон солидарности с политзаключёнными
Новости 14 ч. назад

Онлайн-марафон солидарности с белорусскими политзаключёнными

Матеуш Моравецкий
Новости 18 ч. назад

Премьер Польши: «Более 100 вагнеровцев переброшено к Сувалкскому коридору»

Новости2023.07.30 09:15

В Литве дорожает оформление личных документов: выдача паспорта в общем порядке будет стоить 50 евро

НГ
Новая газета. Балтия 2023.07.30 09:15
Литовский паспорт
Литовский паспорт / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Литве вырастут сборы за оформление личных документов. Поднимаются тарифы на обмен и выдачу удостоверений личности (ID-карт) и паспортов.

Пошлина за выдачу удостоверения личности в общем порядке выросла с 8,6 до 10 евро, в срочном порядке (за 5 рабочих дней) — с 19,60 до 60 евро. Если удостоверение личности нужно сделать за один рабочий день, придется заплатить 100 евро (ранее — 31,60 евро).

Также поднимаются расценки на выдачу паспортов. При оформлении паспорта в общем порядке нужно будет заплатить 50 евро (ранее — 43 евро), за пять рабочих дней — 100 евро (ранее — 57 евро), за один рабочий день — 200 евро (ранее — 190 евро).

Министерство внутренних дел отмечает, что пошлины не изменялись с 2011 года. Повышение расценок связано со стоимостью бланков, а также с ростом зарплат сотрудников Департамента миграции и Центра выдачи личных документов при МВД.

В МВД напоминают, что сохраняются льготы для тех, кто освобожден от уплаты пошлины или имеет право на скидку.

Новая газета. Балтия

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Карл-Оскар Болин
1 мин. назад

Швеция заявила, что стала объектом российской кампании по дезинформации

Матрешки
1 мин. назад

Империя в сердце. Виталий Портников – о «настоящей России»

Шествие с флагами "Единой России"
31 мин. назад

В России правящая партия опасается использовать тему войны в агитации

Эмблема ЧВК "Вагнер"
1 ч. назад

Украинский политолог – о том, чем грозит Польше и Литве переброска «Вагнера» в Беларусь

Иран (ассоциативное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Секс-скандал в Иране: чиновник, отвечающий за исламские ценности, отстранен из-за видео с другим мужчиной

Еврейское кладбище в Вормсе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Оно считается самым старым еврейским кладбищем в Европе
1 ч. назад

Что в Германии сделают с еврейскими кладбищами

Пострадавшая башня "Москва-Сити"
1 ч. назад

Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотников

Кадр из фильма "Корсаж"
5
1 ч. назад

В Висагинасе – ночные кинопоказы и кинематографические велопоездки

5
У берегов Италии найден древнеримский корабль. На его борту оказались сотни целых амфор
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

У берегов Италии найден древнеримский корабль с сотнями целых амфор

Костел (ассоциативное фото)
2 ч. назад

Доверие к костелу – самое низкое за 25 лет

Матеуш Моравецкий
2023.07.29 15:54

Премьер Польши: «Более 100 вагнеровцев переброшено к Сувалкскому коридору»

Граш уверяет, что Пентагон десятилетиями изучает места крушения НЛО и найденные там объекты – в тайне от Конгресса
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.07.29 12:00
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«Нельзя бояться». Конгресс требует от военных раскрыть правду о пришельцах

Пик Победы, вид из базового лагеря
2023.07.29 14:03

В Кыргызстане разыскивают четырех пропавших альпинистов, один из них – гражданин Литвы

Евгений Пригожин
2023.07.29 12:20

«Либо в Африку, либо домой». Судьба вагнеровцев в Беларуси

Белорусский марафон солидарности с политзаключёнными
2023.07.29 20:21

Онлайн-марафон солидарности с белорусскими политзаключёнными

Видео
Альбом группы The Eagles
2023.07.29 10:35

Умер один из основателей The Eagles Рэнди Майснер

Алла Пугачева
2023.07.30 07:15

Алла Пугачева посетила в Юрмале концерт, посвященный Украине

Японская армия
2023.07.29 13:40

Япония назвала Россию прямой угрозой безопасности в Европе

Иран (ассоциативное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.07.30 09:29
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Секс-скандал в Иране: чиновник, отвечающий за исламские ценности, отстранен из-за видео с другим мужчиной

В Риме, как и во всей Южной Европе, в этом июле стоит испепеляющий зной
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.07.29 10:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Июль станет самым жарким месяцем в истории наблюдений