В Литве дорожает оформление личных документов: выдача паспорта в общем порядке будет стоить 50 евро

В Литве вырастут сборы за оформление личных документов. Поднимаются тарифы на обмен и выдачу удостоверений личности (ID-карт) и паспортов.

Пошлина за выдачу удостоверения личности в общем порядке выросла с 8,6 до 10 евро, в срочном порядке (за 5 рабочих дней) — с 19,60 до 60 евро. Если удостоверение личности нужно сделать за один рабочий день, придется заплатить 100 евро (ранее — 31,60 евро).

Также поднимаются расценки на выдачу паспортов. При оформлении паспорта в общем порядке нужно будет заплатить 50 евро (ранее — 43 евро), за пять рабочих дней — 100 евро (ранее — 57 евро), за один рабочий день — 200 евро (ранее — 190 евро).

Министерство внутренних дел отмечает, что пошлины не изменялись с 2011 года. Повышение расценок связано со стоимостью бланков, а также с ростом зарплат сотрудников Департамента миграции и Центра выдачи личных документов при МВД.

В МВД напоминают, что сохраняются льготы для тех, кто освобожден от уплаты пошлины или имеет право на скидку.

Новая газета. Балтия