Украинский политолог – о том, чем грозит Польше и Литве переброска «Вагнера» в Беларусь

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Эмблема ЧВК "Вагнер"
Эмблема ЧВК "Вагнер" / фото УНIАН

Беларусь уже давно превратилась в плацдарм для российских спецопераций. Сейчас мы можем наблюдать за спектаклем, устроенным Путиным и Лукашенко, с рассказом о намерении "вагнеровцев" устроить "экскурсию" из Беларуси в Жешув и Варшаву.

В России распространяется много "мнений" о том, что Москве нужна "маленькая победоносная война" с Польшей. Однако этого не будет. Хотя бы потому, основная работа "вагнеровцев" сосредоточена в Африке. Там ЧВК "Вагнер" работали до полномасштабного вторжения в Украину, работают сейчас и будут работать дальше.

Сил для наступления на Польшу у "вагнеровцев", которые временно перебрались в Беларусь после "мятежа", нет.

Владимир Фесенко

На днях появилась информация, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, "изгнанный" в Беларусь, неожиданно появился в Санкт-Петербурге на саммите "Россия – Африка". То есть сейчас для Пригожина возникли дополнительные причины демонстрировать свою эффективность, свою полезность Путину: мол, он не против Путина, он ему верен, поэтому его нельзя наказывать. Более того (мы не можем этого утверждать), многие подозревают, что именно "вагнеры" могут быть причастны к военному перевороту, который состоялся накануне этого саммита в африканской стране Нигер. Зато сил для наступления на Польшу у "вагнеровцев", которые временно перебрались в Беларусь после "мятежа", нет. Но это не значит, что не стоит ожидать провокаций.

Вполне вероятно, что в Беларуси "вагнеровцы" должны отработать свои грехи.

Владимир Фесенко

После "мятежа" Путин мог бы просто разогнать "вагнеровцев", мог бы сразу отправить в Африку. Но он лишь развел так называемые враждующие партии по углам. Шойгу с Герасимовым остались на своих местах, а Пригожина отправили в Беларусь, как перевалочный пункт перед возвращением в Африку. Вполне вероятно, что в Беларуси "вагнеровцы" должны отработать свои грехи. Именно поэтому происходят попытки угрожать Литве, Польше, Украине.

В этом контексте можно вспомнить мигрантский кризис, который был частью гибридной войны, развязанной Россией еще до полномасштабного вторжения в Украину. Еще одна спецоперация ФСБ – появление в Беларуси накануне саммита НАТО тактического ядерного оружия…

"Вагнеровцев" вполне могут использовать в формате гибридной войны.

Владимир Фесенко

Эти спецоперации направлены на то, чтобы пугать Запад, давить на него. Тем более, что с "вагнеровцами" в Беларуси Путин решает и внутреннюю проблему.

Повторюсь, к сожалению, "вагнеровцев" вполне можно использовать в формате гибридной войны. И, в случае чего, заявить, что Путин и Россия не причастны ни к каким провокациям. Мол, это сами "вагнеровцы", которые, как видите, не имеют отношения к российским вооруженным силам да и вообще к России.

Однако любителей поиграть в гибридную войну руководство Польши, стран Балтии, НАТО, даже Соединенных Штатов должно предупредить, что любая попытка провокаций будет иметь серьезные последствия.

И, на всякий случай, беларускому диктатору стоит напомнить, что в Польше и в Украине – десятки тысяч беларусов, и особенно полк Калиновского, ждут возможности "экскурсии" в Минск. Как бить "вагнеровцев" в Украине хорошо знают. Поэтому, при необходимости, поделятся боевым опытом и с поляками, и с беларусами. Тех "пригожинцев", кого не добили в Бахмуте, можно добить и в Беларуси вместе с Лукашенко. Ну, а военторг для таких добрых целей всегда будет открыт.

Об авторе: Владимир Фесенко – политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

УНIАН

# Литва# Польша# Беларусь# Пригожин# Война в Украине
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