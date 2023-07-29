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Новости2023.07.29 10:05

В Беларуси рядом с базой «вагнеровцев» появился ангар для «Искандеров»

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УНIАН 2023.07.29 10:05
На снимке видны 4 пусковые установки "Искандер" и две машины поддержки
На снимке видны 4 пусковые установки "Искандер" и две машины поддержки / фото Maxar/УНIАН

Расстояние от ангара до палаточного лагеря ЧВК "Вагнер" в деревне Цель составляет 16.5 км.

Федерация американских ученых сообщила, что на территории 465-й ракетной бригады в Осиповичах завершено строительство ангаров для ракетных пусковых установок "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки. Он находится рядом с лагерем ЧВК "Вагнер".

Это подтверждается анализом свежих спутниковых снимков. По данным FAS, строительство началось в октябре 2022 года и было завершено в апреле 2023 года.

На снимке Maxar от 4 июля 2023 года видны 4 пусковые установки "Искандер" (или транспортеры) и две машины поддержки меньшего размера за пределами гаража. При этом отсек для хранения ракет на одной из пусковых установок открыт.

FAS пишет, что новый объект расположен всего в 7 км от Осиповичского полигона и в 12 км от склада оружия, где может проходить потенциальная модернизация временного хранилища ядерных боеголовок. Кроме того, расстояние от ангара до палаточного лагеря ЧВК "Вагнер" в д. Цель составляет 16.5 км.

/ фото Maxar/УНIАН

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - подробности

28 июля 13-я колонна ЧВК "Вагнер" приехала по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей (Беларусь). В колонне боевиков насчитывалось минимум 80 единиц автомобильной техники. Ранее СМИ писали, что в Беларуси наемниками командует уроженец Украины 46-летний Сергей Владимирович Чубко.

Членов частной военной компании "Вагнер", которые находятся в Беларуси, могут отправить "работать" на Ближний Восток (в Сирию) и Африку (Ливию, Мали или Центральноафриканскую Республику).

УНIАН

На снимке видны 4 пусковые установки "Искандер" и две машины поддержки
# В мире
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