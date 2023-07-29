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Новости2023.07.29 09:23

Десятки жителей Беларуси узнали себя в фильме о протестах. Теперь они опасаются за безопасность

BN
BBC News Русская служба 2023.07.29 09:23
Протесты в Беларуси, 2020 год
Протесты в Беларуси, 2020 год / Фото AP

Десятки жителей Беларуси обратились за последние двое суток в фонд BYSOL, оказывающий помощь тем, кого преследуют по политическим мотивам. Эти люди увидели себя в вышедшем 24 июля документальном фильме литовской редакции издания Delfi о белорусских протестах 2020 года, после выхода которого предполагаемые белорусские силовики пообещали преследовать тех, кого узнают кадрах.

Фильм «Хроники настоящего» о массовых протестах в Минске в августе 2020 года снял белорусский журналист и документалист Николай Маминов. Он сам был среди участников демонстраций, а затем был вынужден уехать из Беларуси и получил политическое убежище в Литве.

«Хроники настоящего», в основном, посвящены первым дням белорусских протестов. Они начались 9 августа, в них принимали участие сотни тысяч человек в Минске и других городах — в ответ на нечестные, по их убеждению, результаты президентских выборов.

Фильм был выложен 24 июля на ютуб-канале «RU Delfi Литва» — и на него практически сразу отреагировали белорусские силовики. Дело в том, что на крупных и средних планах лица участников протестов заблюрены — скрыты, чтобы они не подверглись продолжающимся до сих пор преследованиям. Но на общих планах лица людей разглядеть можно.

В комментариях к фильму появились аккаунты, владельцы которых писали, что обнаружили много новых материалов для возбуждения уголовных дел. Редакция Delfi в тот же день приняла решение удалить фильм и опубликовать его заново — уже с заблюренными лицами всех героев.

Однако фильм скачали и начали распространять ютуб- и телеграм-каналы, близкие к силовикам, в частности, к управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, которое особенно активно преследовало оппозиционеров.

Авторы этих каналов указывали на людей, которые стояли на проезжей части городских дорог или держали в руках бело-красно-белые флаги — и за то, и за другое в Беларуси можно получить тюремный срок. Они прямо писали: «Если узнали преступника — пишите в комментариях или обращайтесь в бот обратной связи».

Белорусский правозащитный центр «Весна» также опубликовал оригинальную версию фильма, но уже для того, чтобы участники тех акций смогли себя узнать и принять необходимые меры безопасности.

Главный редактор русскоязычной редакции Delfi Олег Ерофеев заявил изданию «Белсат», что вопросы безопасности перед публикацией обсуждались.

«Как мы увидели сейчас на выходе, этого многим зрителям, наверное, и экспертам показалось недостаточно. Хотя, насколько я знаю, большая часть из этих кадров и других в открытом, абсолютно незаблюренном доступе лежит до сих пор — и никто ничего с этим не делает», — говорил Ерофеев.

Автор фильма Николай Маминов также сказал, что все опубликованные кадры — не секрет для силовиков. Дело в том, что Маминов в те августовские дни вел съемку на телефон, еще даже не зная, что однажды это выльется в фильм. Тогда его задерживали, а телефон отбирали.

Руководитель правозащитного проекта BYSOL (он был создан в 2020 году и занимается помощью гражданам, которые попали под политические преследования) Андрей Стрижак заявил Би-би-си, что за двое последних суток с фондом связалось больше людей, чем это обычно происходит за неделю. Он уточнил, что речь идет о десятках человек.

Все эти люди, по словам Стрижака, узнали себя в фильме и, понимая последствия, спрашивали, как им себя обезопасить. Некоторые из опрошенных, говорит Стрижак, покидают Беларусь.

Проблема, говорит Стрижак, не в том, что в открытом доступе оказались «суперэксклюзивные кадры», а в том, что «силовики ленивые, а тут им вдруг так удачно подсветили».

По его словам, задача силовиков — создать как можно больше беспокойства, показать, что «ваши же вас сливают».

«Они монополисты на действие: могут прийти, а могут — нет», — рассуждает он.

Стрижак говорит, что телеграм-каналы силовиков намеренно давят на чувство вины авторов фильма и самих участников протестов — как будто это они виноваты в репрессиях, а не власти, которые их ведут.

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BBC News
# Литва# Беларусь
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