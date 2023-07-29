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«Нельзя бояться». Конгресс требует от военных раскрыть правду о пришельцах

BN
BBC News Русская служба 2023.07.29 12:00
Граш уверяет, что Пентагон десятилетиями изучает места крушения НЛО и найденные там объекты – в тайне от Конгресса
Граш уверяет, что Пентагон десятилетиями изучает места крушения НЛО и найденные там объекты – в тайне от Конгресса / фото EPA

В распоряжении американских властей есть предметы, созданные внеземным разумом, в том числе транспортные средства инопланетного происхождения. Однако правду о контактах с пришельцами десятилетиями скрывают от широкой публики разведка и Пентагон.

Такое сенсационное заявление прозвучало в среду в американском Конгрессе, на первых в истории официальных слушаниях, посвященных НЛО и контактам с внеземными цивилизациями. Причем сделано оно было под присягой, офицером военной разведки США Дэвидом Грашем.

До недавнего времени Граш работал в Национальном агентстве геопространственной разведки США, где отвечал за анализ «неопознанных аномальных явлений и трансмедийных объектов».

По словам самого Граша, непростое решение завершить карьеру, рассекретив свое место работы, он принял под влиянием «многочисленных докладов от целого ряда уважаемых и весьма заслуженных сотрудников военных и разведывательных органов», выражающих глубокую озабоченность по поводу того, что в отношении НЛО «правительство США ведет некую секретную – то есть неподотчетную Конгрессу – работу».

«Граждане США имеют право знать, что происходит в небе над их головой», – заявил отставной разведчик, уточнив, что Пентагон действительно уже не одно десятилетие изучает объекты, найденные в местах крушения НЛО.

Помимо Граша, на слушаниях выступили еще два свидетеля - также заслуженные ветераны Пентагона
Помимо Граша, на слушаниях выступили еще два свидетеля - также заслуженные ветераны Пентагона / фото REUTERS

На прямой вопрос конгрессмена Марка Гарсия, уверен ли свидетель, что у правительства США есть доступ к подобного рода артефактам внеземного происхождения, тот заявил: «Абсолютно убежден – на основании разговоров с четырьмя десятками людей за последние четыре года».

Позже Граш пояснил, что по долгу службы беседовал с представителями властей, которые непосредственно занимаются изучением объектов внеземного происхождения.

Так выглядит место крушения НЛО глазами художника
Так выглядит место крушения НЛО глазами художника / фото GETTY IMAGES

На вопрос, поступали ли в его адрес угрозы в связи с намерением опубликовать секретную информацию, Граш ответил утвердительно.

По его словам, в прошлом военнослужащих, которые осмеливались публично заводить разговоры об инопланетянах или внеземных технологиях, обычно настигало «жестокое возмездие».

Истина где-то рядом?

В Пентагоне к сенсационным заявлениям Граша были готовы.

В заявлении, оперативно разосланном пресс-секретарем министерства Стю Граф, утверждается, что там внимательно изучили показания Граша – и не обнаружили в них «никакой поддающейся проверке информации, подтверждающей существование серых правительственных программ, имеющих дело с внеземными материалами» – ни в настоящее время, ни когда-либо в прошлом.

Республиканцы и демократы крайне редко выступают в Конгрессе единым фронтом. Слушания по поводу НЛО – одно из редких исключений
Республиканцы и демократы крайне редко выступают в Конгрессе единым фронтом. Слушания по поводу НЛО – одно из редких исключений / фото GETTY IMAGES

Помимо Дэвида Граша на слушаниях в комитете Конгресса выступили еще два свидетеля – также сотрудники Пентагона (один в отставке).

Все три докладчика поделились с конгрессменами собственным опытом контактов с инопланетянами и ответили на возникающие у законодателей вопросы – насколько это позволяла секретность данных.

Выступающие заявляли, что не имеют права обсуждать заданный вопрос публично, но за закрытыми дверями готовы ответить подробно.

Судя по данным последних опросов на эту тему, больше двух третей американцев верит, что власти действительно скрывают от населения правду о пришельцах.

По словам Марка Гарсиа, хранить информацию в тайне от широкой публики Пентагону очень помогает тот факт, что многие американские военнослужащие попросту боятся сообщать о своих контактах с НЛО – из-за стигмы, до сих пор окружающей эту сферу.

«Нельзя бояться задавать вопросы. Нельзя бояться правды», – заявил Гарсия, призвав армейское командование к большей открытости.

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Граш уверяет, что Пентагон десятилетиями изучает места крушения НЛО и найденные там объекты – в тайне от Конгресса
Помимо Граша, на слушаниях выступили еще два свидетеля - также заслуженные ветераны Пентагона
Так выглядит место крушения НЛО глазами художника
Республиканцы и демократы крайне редко выступают в Конгрессе единым фронтом. Слушания по поводу НЛО – одно из редких исключений
BBC News
# В мире
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