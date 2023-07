«Либо в Африку, либо домой». Судьба вагнеровцев в Беларуси

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в четверг появился на публике в Санкт-Петербурге, где перед открытием форума "Россия – Африка" сфотографировался с шефом протокола Центральноафриканской республики. Вместе с этим в лагерь вагнеровцев в Беларуси продолжают прибывать наемники Пригожина, решившие остаться с ним после провала мятежа, устроенного "поваром Путина" в конце июня. Радио Свобода изучило сообщения в чатах родственников бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы понять, что их ждет дальше.

Фотографию Пригожина опубликовал в фейсбуке герой нескольких расследований Радио Свобода Дмитрий Сытый – в 2019 году он возглавлял в ЦАР связанную с основателем ЧВК "Вагнер" фирму Lobaye Invest, занимающуюся добычей золота и драгоценных камней, а сейчас является главой "Русского дома" в столице ЦАР, городе Банги. Как пишет в твиттере эксперт американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Катрина Докси, на снимке – Фредди Матурин Мапука, шеф протокола президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера. Позже фотография была удалена из профиля Сытого. Фото, как выяснили журналисты "Фонтанки", сделано в отеле "Трезини", принадлежащем семье Пригожина.

This photo shows Prigozhin with Freddy Mathurin Mapouka, CAR Chief of Protocol, at the Trezzini Palace Hotel (Dvorets Trezini) in St. Petersburg, about 25 km from the ExpoForum, where the Russia-Africa Summit began today.



A few things worth noting: (1/4) pic.twitter.com/itoFfED1pv