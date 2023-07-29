«Либо в Африку, либо домой». Судьба вагнеровцев в Беларуси

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в четверг появился на публике в Санкт-Петербурге, где перед открытием форума "Россия – Африка" сфотографировался с шефом протокола Центральноафриканской республики. Вместе с этим в лагерь вагнеровцев в Беларуси продолжают прибывать наемники Пригожина, решившие остаться с ним после провала мятежа, устроенного "поваром Путина" в конце июня. Радио Свобода изучило сообщения в чатах родственников бойцов ЧВК "Вагнер", чтобы понять, что их ждет дальше.

Фотографию Пригожина опубликовал в фейсбуке герой нескольких расследований Радио Свобода Дмитрий Сытый – в 2019 году он возглавлял в ЦАР связанную с основателем ЧВК "Вагнер" фирму Lobaye Invest, занимающуюся добычей золота и драгоценных камней, а сейчас является главой "Русского дома" в столице ЦАР, городе Банги. Как пишет в твиттере эксперт американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Катрина Докси, на снимке – Фредди Матурин Мапука, шеф протокола президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера. Позже фотография была удалена из профиля Сытого. Фото, как выяснили журналисты "Фонтанки", сделано в отеле "Трезини", принадлежащем семье Пригожина.

This photo shows Prigozhin with Freddy Mathurin Mapouka, CAR Chief of Protocol, at the Trezzini Palace Hotel (Dvorets Trezini) in St. Petersburg, about 25 km from the ExpoForum, where the Russia-Africa Summit began today.



A few things worth noting: (1/4) pic.twitter.com/itoFfED1pv — Catrina Doxsee (@CatrinaDoxsee) July 27, 2023

В одном из близких к ЧВК "Вагнер" телеграм-каналов также появилось еще одно фото Пригожина: на нем, как утверждается, он запечатлен "в кулуарах форума" вместе с директором камерунского отделения пророссийского телеканала Afrique Media.

О том, что Евгений Пригожин собирается вывести своих людей из Украины и сконцентрироваться на африканских проектах, много писали еще до попытки июньского мятежа. После мятежа Пригожин договорился с Владимиром Путиным о том, что не желающие подписывать с Министерством обороны контракт вагнеровцы передислоцируются в Беларусь. Из сообщений в чатах в телеграме, где общаются родственники наемников, действительно следует, что желающие продолжить воевать в ЧВК "Вагнер" могут сделать это лишь в Африке или на Ближнем Востоке. Это подтверждается и объявлениями о новых правилах набора в ЧВК: теперь для вступления в ряды квази-частной армии Пригожина обязательно наличие загранпаспорта и отсутствие запрета на выезд из РФ из-за долгов.

Четыре страны на выбор

19 июля близкий к ЧВК "Вагнер" телеграм-канал сообщил со ссылкой на члена Совета командиров компании, что в лагерь в Беларуси приедут около 10 тысяч наемников. Это соответствует данным, полученным белорусской службой Радио Свобода в результате анализа спутниковых снимков лагеря, который начали строить на территории бывшей войсковой части еще в июне 2023 года.

25 июля в Беларусь из России въехала очередная, 11-я по счёту колонна наёмников ЧВК "Вагнер". В ней – в отличие от первых десяти колонн – была замечена бронетехника.

Пока в лагере в деревне Цель, по подсчетам независимых аналитиков, находится менее 3 тысяч человек. 23 июля на встрече в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко сказал, что прибывшие в страну наёмники "Вагнера" "просятся на Запад", намекнув, что они хотят устроить "акции" на польской территории. Вагнеровцы действительно были замечены еще и на полигоне "Брестский" в нескольких километрах от границы с Польшей – там, как сообщило белорусское военное ведомство, они проводят недельную тренировку с бойцами Сил специальных операций Беларуси. Оно же утверждает, что в деревне Цель остальные наемники Пригожина уже начали обучение военнослужащих белорусской территориальной обороны.

Сам Пригожин, выступая вечером 18 июля перед наемниками в белорусском лагере, сказал: "Дальше готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь – в Африку. И, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт".

Сообщения родственников вагнеровцев в телеграме подтверждают, что часть оставшихся с Пригожиным наемников в скором времени может покинуть лагерь в Беларуси и отправить в одну из африканских стран или на Ближний Восток. На данный момент, как следует из сообщений, в которых родственники пересказывают содержание разговоров с наемниками, для желающих продолжить работу в ЧВК доступны только четыре направления: Цетральноафриканская республика, Мали, Ливия и Сирия.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Мали / фото AP

Как удалось узнать Радио Свобода, за последние месяцы в Мали отправились уже два рейса с бойцами ЧВК "Вагнер": 2 июня и 12 июля. Известно, что как минимум рейс 12 июля вылетал из России, но был не прямым: вагнеровцы прилетели в Мали лишь 3 дня спустя, 15 числа. Родственница одного из наемников написала, что по дороге в эту африканскую страну тот выходил на связь из аэропорта в Казахстане. Позже это сообщение было удалено из чата. Целиком проследить путь, которым вагнеровцы следуют в Африку, Радио Свобода не удалось: судя по всему, перелет осуществляется коммерческими рейсами с несколькими пересадками.

То, что вылеты в африканские страны осуществляются не из Беларуси, а из России, подтверждает и еще одно сообщение в чате: "Девочки, всем привет. Мой отзвонился. Завтра домой. Два дня уже сидит в молях (база ЧВК "Вагнер" в Молькине). Был в Луганске и ему сразу сказали: либо в Африку дальше, либо домой".

Несколько человек написали в чате, что их родные уже находятся в Ливии, где ЧВК "Вагнер" поддерживает силы главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, противостоящие признанному ООН правительству страны. Одна из женщин пишет, что ее муж находится в этой стране "с февраля", у другой родственник отправился в Ливию в апреле.

Из-за того, что вагнеровцев больше не возят самолетами Минобороны, согласившимся отправиться в Африку или на Ближний Восток порой приходится неделями и месяцами ждать отправки. В этот период они находятся в России, зачастую – у себя дома. Как пишут родственники, некоторых бойцов отталкивает от подписания контракта на работу за рубежом тот факт, что заключить его можно лишь на длительный срок – полтора года.

Здоровые зубы и загранпаспорт

В чатах, которые изучило Радио Свобода, общаются как родственники бывших заключенных, нанятых ЧВК "Вагнер" в российских исправительных колониях, так и родные "вольных" – людей, которые пошли воевать в компанию со свободы. Формальных препятствий для участия зеков в африканских и ближневосточных командировках нет, но в целом требования для продолжения работы на ЧВК после мятежа и передислокации вагнеровцев в Беларусь стали гораздо строже. Это следует из "обновленной инструкции" по трудоустройству в ЧВК "Вагнер", опубликованной в близких к ней каналах 24 июля. Новые правила, в частности, предусматривают:

Строгий возрастной лимит без каких-либо исключений: от 24 до 50 лет

Строгое ограничение по гражданству: к работе допускаются только граждане России и Беларуси (в Украине в рядах вагнеровцев воевали наемники и из других стран)

Обязательное наличие загранпаспорта

Отсутствие задолженностей перед Федеральной службой судебных приставов

Отсутствие протезов и таких заболеваний, как ВИЧ, гепатит B, туберкулез, астма и диабет.

В чатах родственников вагнеровцев активно обсуждают еще одно, для многих почти невыполнимое требование – идеально здоровые зубы.

В том же сообщении, где приведены новые правила набора в ЧВК, говорится, что с 25 июля должна была прекратить свою работу база "Вагнера" на хуторе Молькин в Краснодарском крае, расположение которой по соседству с базой 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ России в 2017 году позволило журналистам доказать тесную связь частной военной компании Пригожина с Министерством обороны РФ. Пока никаких свидетельств того, что это произошло, в чатах родственников нет. В последние недели она служила перевалочным пунктом для наемников, которые решили не продлевать контракт с ЧВК: сюда перед окончательным увольнением отправляли, в частности, вагнеровцев из белорусского лагеря. Вместе с этим многие наемники, находившиеся в России, ждали здесь отправки в Беларусь.

Лагерь ЧВК "Вагнер" в деревне Цель / фото AP

Родственники прошедших отбор и уже отправившихся в 2023 году в зарубежные командировки вагнеровцев в многочисленных сообщениях в чатах пишут, что никто из них до сих пор ни разу не вышел на связь. Это вызывает у авторов таких сообщений тревогу: например, в Ливии в конце июня база ЧВК "Вагнер" подверглась атаке "Байрактаров", не самым лучшим образом обстоят у наемников Пригожина дела и в Мали, где в апреле 2023 года на их лагерь тоже было совершено нападение.

В июле Мали по требованию правительства страны покинула миротворческая миссия ООН, работавшая там 10 лет. Нынешние власти Мали захватили власть в результате военного переворота в 2021 году и пригласили в страну ЧВК "Вагнер", отказавшись от помощи французской военной миссии. Правительству, которое сделало ставку на ЧВК "Вагнер", противостоят различные исламистские и другие радикальные вооруженные группировки.

Понижение зарплат и волокита с документами

Основная и чаще всего встречающаяся жалоба в чатах родственников вагнеровцев – понижение зарплат наемников после их передислокации в Беларусь. Те, у кого не истек контракт, во время пребывания в лагере в деревне Цель получают 150 тысяч рублей вместо прежних 220–250.

"Зарплата [в лагере в Беларуси] будет меньше 150, мой так говорил, т.к. 240 это начислялось с боевыми у них, выходило по 8к в сутки, а сейчас без боевых будет по 5к в сутки", – объясняет ситуацию одна из женщин.

С подобными жалобами Радио Свобода сталкивалось и при подготовке материала о наемниках, проходящих лечение в арендованных Пригожиным гостиницах в Анапе и других городах Краснодарского края. Одна из женщин в чате написала, что ее муж перед увольнением приехал из лагеря в Беларуси на базу ЧВК "Вагнер" в Молькине, где с него удержали даже деньги за военную форму (позже это сообщение было удалено из чата). Во время мятежа Пригожина сообщалось об обысках в его офисах, во время которых полиция изъяла миллиарды рублей наличными и золотые слитки, впрочем, потом деньги "повару Путина" якобы вернули.

По мере того, как у вагнеровцев, многих из которых привезли в Беларусь прямиком из зоны боевых действий в Украине, будут заканчиваться контракты, в лагере может остаться не более нескольких тысяч человек, предполагают родственники наемников. Многие из них, несмотря на выплаты за участие в войне, так и не смогли решить проблемы с долгами, бывшим заключенным трудно получить загранпаспорт, "дверь в Африку" могут закрыть и строгие требования к состоянию здоровья для желающих работать за рубежом.

В остальном проблемы наемников Пригожина и их родственников не изменились по сравнению с ситуацией на начало 2023 года: многие по-прежнему не получили никакой информации о своих родных и близких, пропавших без вести во время боев в Украине, а те, которым в этом отношении повезло больше, часто жалуются на задержку с оформлением документов, требуемых для захоронения.

Журналисты "Сибирь.Реалий" поговорили с несколькими родственниками наемников, которые ответили на их сообщения в чате. По словам собеседников издания, из-за мятежа Пригожина у них возникли проблемы с выплатами: часть касс, где можно было получить деньги, просто закрылась. Несколько десятков человек, опрошенных редакцией, рассказали, что не получили деньги даже за июнь.

Сколько бы вагнеровцев ни осталось в итоге в белорусском лагере, можно предположить, что останутся они там на сравнительно долгий срок. 22 июля стало известно, что Евгений Пригожин создал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". Такое же название имела и его основная компания в России, она же является формальным владельцем белорусской "дочки". Юридический адрес белорусского "Конкорда" – все та же деревня Цель Осиповичского района. Сам же Пригожин, который является гендиректором новой фирмы, пока больше времени проводит не в Беларуси, а в России, – об этом пишет проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные о перемещении его бизнес-джета.

Радио Свобода