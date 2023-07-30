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Новости2023.07.30 10:00

В России правящая партия опасается использовать тему войны в агитации

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.30 10:00
Шествие с флагами "Единой России"
Шествие с флагами "Единой России" / Shutterstock

Кандидаты от "Единой России" опасаются использовать тему войны в своей предвыборной агитации. Об этом узнала "Вёрстка", поговорив с представителями партии и её политтехнологами в регионах.

"Стоит заявить о поддержке войны – и тебя не выберут", – сказал сотрудник предвыборного штаба кандидата от "Единой России" в неназванном уральском регионе. По его словам, в их округе "нет ни одного человека, поддерживающего войну. Никаких Z‑машин. Зато есть посёлки, где четверть из отправившихся на войну жителей вернулись в гробах".

Похожие истории рассказали и в предвыборных штабах единороссов в регионах Сибири и Дальнего Востока. Одни вообще не говорят с избирателями про войну. Другие – максимум приходят к волонтёрам или "собирают грузовичок с помощью" для военных, пишет "Вёрстка".

Так, Сергей Сокол, воевавший в Украине и получивший за это орден Мужества, став кандидатом в губернаторы Хакасии, перестал подсвечивать эту часть своего образа. В качестве слогана он использует "Силу государства на благо Хакасии!" и обещает перемены в регионе под песню группы "Кино".

Ещё два кандидата от "Единой России", бывшие чиновники на оккупированных украинских территориях, – Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов – претендуют на губернаторство Омской области и Чукотского автономного округа соответственно. В своей агитации они отказались использовать милитаристские символы, а войну упоминают разве что в связи с соцподдержкой.

Пытающийся остаться на своём посту губернатор Приморского края Олег Кожемяко тоже отказался от камуфляжа в своей агитации. Хотя ранее он ездил в зону военных действий, брал в руки оружие и "активно пиарился на поддержке фронта", пишет "Вёрстка".

10 сентября 2023 года в России и на оккупированных территориях пройдут выборы десятков губернаторов и региональных парламентов, а также довыборы четырёх депутатов Госдумы. Ни в одном российском регионе военную тематику в качестве агитации не продвигают, заметила "Вёрстка".

Радио Свобода

# В мире# Россия# Война в Украине
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