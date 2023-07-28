В центре Таганрога прогремел взрыв, есть пострадавшие: Местные власти сообщают о взорвавшейся ракете

В центре Таганрога, во дворе Государственного банка прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на очевидцев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре города взорвалась, предположительно, ракета.

"В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. "Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести", – отметил Голубев.

В результате взрыва, по данным телеграм-канала Baza, разрушено кафе "Чехов сад", в расположенных неподалеку от места взрыва домах выбиты стекла. На месте взрыва, по свидетельствам очевидцев, образовалась воронка 5 на 5 метров.

Также сообщается о пяти раненых, очевидцы публикуют фото возможных поражающих элементов.

В свою очередь, телеграм-канал Mash пишет, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до десяти.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о 12 пострадавших, часть людей могут находиться под завалами кафе.

Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT о найденном в ста метрах от места взрыва снаряде.

По данным МЧС РФ, были госпитализированы три человека, пострадавших при взрыве в кафе "Чехов сад".

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