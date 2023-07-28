Министр Гинтаутас Якштас: "Дисквалификация украинской фехтовальщицы совершенно непонятна"

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас назвал решение Международной федерации фехтования, которая дисквалифицировала украинку Ольгу Харлан за то, что она не пожала руку проигравшей на чемпионате мира россиянке Ане Смирновой, совершенно непонятным.

«Совершенно непонятно решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинки Харлан с чемпионата мира из-за того, что она отказалась пожать руку сопернице после победы в схватке с россиянкой Анной Смирновой!», — написал министр в Facebook в пятницу.

«Я направлю официальное письмо в Международную федерацию фехтования и другие федерации с призывом уважать права человека, быть чуткими к ситуации», — отметил он.

Четырехкратная чемпионка мира Харлан победила в четверг Смирнову и отказалась пожать руку сопернице по окончании соревнований. Она стала первой украинской спортсменкой с февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, встретившейся с российскими или белорусскими спортсменами в спортивном поединке.

По словам Якштаса, если у федерации нет воли для принятия решения не приглашать российских и белорусских спортсменов, то «самое мало, что она могла бы сделать - уважать право других спортсменов на выбор, на сохранение моральной позиции».

Он также отметил, что возвращение россиян и белорусов на международные соревнования нарушает права украинских спортсменов и программирует конфликт.

Солидарность с украинским фехтовальщиком Харлан выразила и Литовская федерация фехтования.



Сама Ольга Харлан заявила, что правила соревнований должны быть изменены после ее дисквалификации за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане. «Я не хотела пожимать руку этой спортсменке. Я действовала своим сердцем», — заявила она.

Спортсменка призвала изменить правила.

«Я, вероятно, понимаю, как все в этом мире, в адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется мир», — написала Харлан в Instagram.