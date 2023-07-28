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Новости2023.07.28 09:54

В Батуми не пустили лайнер с туристами из РФ

НВ
"Настоящее время" 2023.07.28 09:54
Протесты в Батуми 27 июля 2023
Протесты в Батуми 27 июля 2023 / "Настоящее время"

В Батуми утром 27 июля из Сочи прибыл лайнер Astoria Grande с российскими туристами, но ему пришлось покинуть порт из-за акций протеста. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Протесты прошли в центре Тбилиси и в порту Батуми. Они начались после того, как российские туристы в интервью грузинским СМИ заявили, что поддерживают действия России в войне с Грузией в 2008 году. В частности, в одном из комментариев прозвучала фраза "РФ освободила Абхазию от грузин", еще одна туристка заявила, что посещала Абхазию.

В Тбилиси акция против российских туристов проходила у здания парламента. Несколько гражданских активистов там сожгли российский флаг. Во время акции в Батуми участники акции развернули плакаты, на которых было написано: "Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего", "нет политике обрусения", "правительство Грузии не сможет сделать из грузинского народа русских".

Местное издание "Батумелеби" пишет, что собравшиеся в Батуми также скандировали "Русский корабль, иди на **й", "Путин – х**ло" и "Абхазия – это Грузия". Они принесли с собой фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны, а также исполнили гимн Грузии. Через час после начала акции протеста лайнер покинул порт Батуми.

Ассоциация молодых юристов Грузии призвала МВД страны отреагировать и принять меры в отношении лиц, нарушивших грузинское законодательство. Речь идет о гражданах России, которые признались, что посетили Абхазию. Как отмечает "Эхо Кавказа", это "является нарушением закона об оккупированных территориях".

В мае этого года в Грузии прошли акции протеста из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией. До этого Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили​ назвала решение Путина "очередной провокацией". "Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию", – подчеркнула грузинский президент.​

Абхазия (в советское время – автономная республика в составе Грузии) провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Тогда независимость Абхазии не признали ни Грузия, ни другие государства мира. В 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны независимость региона признала Россия, а затем еще пять государств, в том числе Сирия.

Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны, а сам факт признания независимости – частью аннексии Абхазии, региона, который ООН признает частью Грузии.

"Настоящее время"

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