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Новости2023.07.27 18:10

Соратники Навального объявили акцию "Путин – убийца"

РC
Радио «Cвобода» 2023.07.27 18:10
А. Навальный
А. Навальный / Reuters/Scanpix nuotr.

Соратники Алексея Навального объявили о проведении акции под названием "Путин – убийца". Она пройдёт 20 августа, в третью годовщину отравления Навального.

"Страх, насилие, убийства – на этом путинская власть держится уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России, кто боролся за свободное будущее нашей страны. Теперь Путин развязал страшную и самую бессмысленную в XXI веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек", – говорится в соцсетях "Команды Навального".

Соратники оппозиционера призвали тех, кто живёт в "безопасных странах", выходить 20 августа на акции. "Команда Навального" просит записывать ролики с фразой Putin is a Killer и распространять листовки и агитационные материалы в соцсетях.

Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжёлого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале, специалисты установили, что политик мог быть отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвинили в покушении ФСБ и власти страны.

После возвращения из Германии Навального задержали и отправили в колонию, заменив условный срок на реальный по старому делу. Позднее против оппозиционера возбудили несколько новых уголовных дел. Сейчас он отбывает девятилетний срок в колонии во Владимирской области.

Недавно прокуратура потребовала приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме. Приговор огласят 4 августа.

Радио «Cвобода»

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