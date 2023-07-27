На Алтае разбился вертолет Ми-8. Погибли шесть человек

Шесть человек погибли и семеро получили ранения в результате крушения вертолета Ми-8 в республике Алтай.

По данным российских СМИ, вертолет загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Причиной авиакатастрофы стали электрические провода.

Всего на борту вертолета Ми-8 находились 12 пассажиров и три члена экипажа, сообщили РБК в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вблизи села Тюнгур расположены туристические базы, оттуда начинаются многие маршруты на гору Белуха.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).