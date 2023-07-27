Ландсбергис: "Находящаяся в Беларуси ЧВК "Вагнер" может быть использована для противостояния с Европой"

«Вагнеровские» наемники в Беларуси могут быть использованы для противостояния их с Европой, считает первый лидер Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис.

Он рассуждает, что президент России Владимир Путин может направить наемников на противостояние с Европой, чтобы их уничтожить.

«Возможно, Путин их боится, а может быть, Путин просто хочет стравить их с Европой, например, через Литву, и что: либо они что-то уничтожают, либо их уничтожают, но не руками Путина», — сказал Ландсбергис в интервью телеканалу ЛРТ в среду.

По его мнению, для Литвы было бы лучше, если бы по соседству не было наемников: «Лучше бы их здесь не было, пусть улепетывали бы куда-то в Африку, у них там месторождения, всякие их коррумпированные государства, ехали бы туда, если они не нужны Путину в России».

Ландсбергис также сказал, что Литве не нужно ждать, пока возникнет угроза безопасности страны или что-то произойдет.

«Когда это произойдет, тогда мы уж скажем, что думали, что ничего не произошло. Если возникает такая новая ситуация, при которой это может произойти, значит, это уже произошло», - заявил в среду телеканалу ЛРТ Ландсбергис.

В понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что после прибытия части группировки «Вагнера» в Беларусь готовность Литвы к возможным угрозам адекватна текущей ситуации.

Группа «Белорусский гаюн», отслеживающая военные действия в Беларуси, сообщила, что с середины июля в страну уже въехало около 2000 наемников ЧВК "Вагнер".

Они начали перебираться в Беларусь после неудавшегося июньского мятежа в России, положить конец которому помог непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко, допустивший в свою страну российских наемников.