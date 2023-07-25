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Новости2023.07.25 13:52

Отчет ЕК: Расследования коррупции в Литве–эффективные

B
BNS, LRT.lt 2023.07.25 13:52
Наличные деньги
Наличные деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

Расследование и преследование уголовных преступлений, связанных с коррупцией, в Литве проводятся эффективно, но риск коррупции в сфере государственных закупок по-прежнему высок, говорится в четвертом отчете Европейской Комиссии (ЕК) о применении принципа верховенства закона.

Как сообщила во вторник Служба спецрасследований (ССР), Литва — единственная из всех стран-членов Европейского Союза (ЕС), которая не получила ни одной рекомендации ЕС по укреплению антикоррупционной системы.

По данным службы, в отчете также положительно оценивается реализация Национальной повестки дня по предотвращению коррупции на 2022-2033 годы и Закона о предотвращении коррупции, эффективное расследование и преследование преступных деяний, связанных с коррупцией.

Однако были выявлены недостатки в расследовании и судебном преследовании взяточничества за границей. Примечательно, что государственные закупки остаются одной из сфер с высоким риском коррупции.

«Наибольший риск коррупции в Литве по-прежнему возникает в сфере планирования и осуществления государственных закупок, надзора за их выполнением. Литва по-прежнему сталкивается с определенными проблемами, связанными с рынком публичных закупок и отсутствием конкуренции, хотя в сфере госзакупок компании испытывают гораздо меньше потенциально коррупционных ситуаций», — отмечается в отчете.

В нем также говорится, что вышеуказанные трудности будут устранены путем проведения реформ, способствующих централизации публичных закупок и профессиональному развитию работников.

Утверждается, что новая система, которую Служба публичных закупок планирует использовать со второй половины этого года, должна помочь снизить риск коррупции, поскольку будет проще собирать, управлять и анализировать данные о публичных закупках на протяжении всего процесса госзакупок, который также должен стать проще и удобнее.

«Среди прочего эффективно реализуются Закон о предотвращении коррупции, Закон о согласовании публичных и частных интересов и законодательство о заявителях нарушений», — говорится в отчете.

Также отмечается, что предпринимаются дальнейшие усилия по эффективному внедрению правил профессиональной неподкупности, и что применение действующих правил лоббирования дало положительные результаты в сфере подаваемых деклараций.

Примечательно, что были приняты новые правила относительно финансирования политических партий, особенно во время местных выборов и выборов в Европарламент.

«Положительная оценка антикоррупционной системы Литвы на уровне ЕС является результатом многолетней, последовательной работы и сотрудничества всех правоохранительных органов. Выявляя и расследуя случаи коррупции, создавая среду, устойчивую к коррупции, и направляя все наши усилия на общественное просвещение, мы достигли уровня, когда нас положительно оценивают на международном уровне», — цитируются сообщении слова директора ССР Линаса Пернаваса.

По данным службы, одной из основных целей Европейского механизма верховенства права является содействие сотрудничеству между институтами и призыв ко всем институтам ЕС внести свой вклад в инициативу по укреплению верховенства права с учетом их соответствующих институциональных функций.

В отчете рассматриваются значительные положительные и отрицательные изменения, связанные с вопросами верховенства права в странах-членах ЕС.

# Литва
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