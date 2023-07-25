Украинка от войны бежала в Клайпеду: «Литовский - очень сложный язык, но это не страшно»

Война, которую Россия начала в Украине почти полтора года назад, перевернула жизнь украинки Марины, как и жизнь миллионов ее соотечественников. С середины марта прошлого года украинка, живущая с дочерью в Клайпеде, старается как можно лучше выучить литовский язык, чтобы проявить уважение к стране, укрывшей ее от ужасов войны, о которой до сих пор трудно говорить без слез.

Война принесла не только многочисленные жертвы и ранения, но и психологические травмы, которые надолго останутся с украинцами.



Миллионы украинцев бежали в другие страны, спасаясь от российской агрессии. Зверства оккупантов заставили покинуть свой дом и Марину, которая до войны жила в Харькове и 10 марта прошлого года вместе с ребенком и собакой приехала в Клайпеду.

О том, что она находится в портовом городе уже несколько месяцев, свидетельствуют фразы, которые женщина произносит на литовском языке. Марине также удалось устроиться в Литве на работу в транспортную компанию.

"Мой муж работал здесь, в Литве, водителем дальнего следования, и компания очень помогала семьям своих сотрудников. Они помогли нам приехать сюда и разместили нас в гостиницах. Сейчас я работаю менеджером по персоналу в той же компании, где работал мой муж. Я работаю с сотрудниками из Украины, Беларуси, Киргизии. Я очень благодарна им за то, что меня взяли на работу, когда я еще не знала языка", - говорит Марина.

Война в Украине / AP nuotr.

Женщина подчеркивает, что хочет как можно лучше выучить литовский язык, потому что это знак уважения к стране, приютившей человека, бежавшего от войны.

"Русский язык - это русский язык. Некоторые из литовцев и по-русски-то толком не говорят. Я хочу научиться говорить по-литовски, что мы сейчас и пытаемся сделать. Можно было бы опустить руки и сказать, что все хорошо, потому что мы можем общаться на русском, но это не наша позиция. Литовский - очень сложный язык, но это не страшно", - говорит украинка.

"Все осталось в Харькове"

Однако российская агрессия более чем годичной давности и переживания тех дней до сих пор очень болезненно отзываются в ее памяти, и Марина не может сдержать слез, когда рассказывает об этом.

"На нас напали в первые дни. Было безумно страшно. Мы с дочкой уехали, а родители остались, они не хотят уезжать, потому что прожили там всю жизнь, и им было бы очень тяжело уезжать и начинать все сначала. В Харькове у нас есть дом, у нас есть все", - со слезами на глазах говорит беженка.

Марина рассказывает, что путь в Литву на эвакуационных поездах был нелегким: сначала из Харькова во Львов, потом людей перераспределили, и маршрут уже повернул в сторону Литвы.

Марина / R. Rumšienės / LRT nuotr.

"Конечно, дом есть дом, но здесь мы чувствуем себя в безопасности. Правда, первые несколько дней мы жили в гостинице "Аврора", а рядом проходят железнодорожные пути и ходят поезда. В первые дни мы даже не могли спать, потому что грохот поездов был похож на взрывы. Но через неделю мы привыкли", - рассказывает Марина о том ужасе, который не покидал ее.

По ее словам, с приближением годовщины широкомасштабной войны России в Украине многие украинцы твердо решили вернуться домой, несмотря на то, что оккупанты продолжают активно нападать на страну.

"Даже когда едешь в отпуск, в последние дни хочется домой, есть эта тоска, а тут ты уехал и не знаешь, когда вернешься и что будет дальше. Это тяжело", - говорит Марина.

Война России в Украине / AP nuotr.

Жизнь изменилась в одночасье

Уже больше года многие пытаются ответить на вопрос, почему Россия решилась на войну с мирным соседним государством и на крайне жестокие действия в отношении мирного населения. Марина говорит, что ищет ответ на этот вопрос, но пока не нашла его.

"Никто, наверное, не может ответить на вопрос, почему началась война. Наверное, это слишком сложный вопрос для обычного человека. Может быть, кому-то захотелось больше власти, а может быть, это какой-то синдром Наполеона, проявившийся в одном человеке", - говорит она.

Марина отмечает, что Россия начала атаковать и разрушать Украину не в конце февраля прошлого года, а еще в 2014 году, но никто не представлял, чем может обернуться полномасштабная война.

Марина (слева) / R. Rumšienės / LRT nuotr.

"Помню, 23 февраля я гуляла со своим щенком в моем любимом парке, шел такой красивый снег, был прекрасный вечер. Я знала, что приду домой, лягу спать, а в четверг утром встану и поеду на работу на метро. Но все перевернулось в одночасье из-за одного решения. И я не говорю о материальных потерях. Просто тяжело оставить все, что ты строил в городе столько лет. Мы приехали сюда с одной маленькой сумкой вещей. Для нас было очень важно взять с собой собаку, мы не могли ее бросить. Поэтому он поехал с нами", - вспоминает Марина, как за одну ночь ее жизнь перевернулась с ног на голову.

Война оставит у многих украинцев тяжелые психологические травмы

На протяжении всей зимы украинцы демонстрировали непоколебимый героизм и патриотизм, когда оккупанты целенаправленно обстреливали стратегические объекты и умудрялись оставлять людей без электричества, отопления и воды, но население не поддавалось на попытки сломить его. В Интернете появились видеоролики, на которых украинцы учатся приспосабливаться к жизни в темноте или при наличии электричества всего несколько часов в день.

Война в Украине / AP nuotr.

Однако каким бы сильным ни казался украинский народ, Марина подчеркивает, что мирные жители на ее родине страдают и очень устали от постоянных бомбежек, насилия и терактов, и что война неизбежно оставляет психологические травмы.

"Некоторые люди смирились с этим и уже не обращают внимания на ракеты. Психика просто расшатана, повреждена. Когда все закончится, это будет иметь очень длительные последствия, прежде чем люди смогут вернуться к нормальной жизни. Я имею в виду психологические травмы. Не говоря уже о физических", —говорит Марина.

Особенно тяжело переносят этот период пожилые люди, которые категорически отказались покидать страну. Накопившееся психологическое напряжение сказывается и на физическом здоровье: пожилые люди страдают от сердечно-сосудистых и других заболеваний.

"Ведь говорят, что все болезни начинаются с нервов. Это мы и наблюдаем", - добавляет она.

Женщина не скрывает, что даже вдали от дома, где не слышно тревоги и не падают бомбы, тяжело переносить войну.

"А сегодня утром, когда мы разговариваем, в наш город прилетело 10 ракет. Там есть люди, которые живут без газа, без электричества, без воды, но для них это одно и то же. И это доказательство того, что это те психологические травмы, которые нужно будет лечить, когда все закончится", - завершает разговор Марина.