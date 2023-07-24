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Новости2023.07.24 17:55

Литовское СМИ «DELFI» опубликовало документальный фильм о белорусских протестах, не спрятав лица их участников

НГ
Новая газета – Балтия 2023.07.24 17:55
Протесты в Беларуси против режима Лукашенко
Протесты в Беларуси против режима Лукашенко / AP nuotr.

Литовское СМИ «DELFI» опубликовало документальный фильм о белорусских протестах 2020-го года, не спрятав лица протестующих, фильм скачали силовики. 

Позже фильм был удален с платформы YouTube, но Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Беларуси успел скачать фильм и разместить его на своем канале, передает Еврорадио.

После этого фильм опубликовал белорусский правозащитный центр «Весна», чтобы люди, попавшие в кадр, могли найти себя и принять меры безопасности. Правозащитники напомнили, что помощь со срочной эмиграцией из Беларуси оказывает организация Bysol.

Новая газета – Балтия

# В мире# Беларусь
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