Литовское СМИ «DELFI» опубликовало документальный фильм о белорусских протестах, не спрятав лица их участников

Литовское СМИ «DELFI» опубликовало документальный фильм о белорусских протестах 2020-го года, не спрятав лица протестующих, фильм скачали силовики.

Позже фильм был удален с платформы YouTube, но Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Беларуси успел скачать фильм и разместить его на своем канале, передает Еврорадио.

После этого фильм опубликовал белорусский правозащитный центр «Весна», чтобы люди, попавшие в кадр, могли найти себя и принять меры безопасности. Правозащитники напомнили, что помощь со срочной эмиграцией из Беларуси оказывает организация Bysol.

Новая газета – Балтия