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Новости2023.07.24 13:59

На всех морских пляжах Лиепаи запретили купаться из-за попадания неочищенных сточных вод в море

НГ
Новая газета – Балтия 2023.07.24 13:59
Пляж
Пляж / BNS nuotr.

Инспекция здравоохранения Латвии запретила купаться на всех морских пляжах Лиепаи до получения результатов анализов на микробиологическое качество воды. Инспекция также не рекомендует купаться на всем побережье Курземе, сообщает LETA.

Дополнительные пробы для анализов на пляжах Лиепаи и Павилосты будут взяты 25 июля. После этого эксперты сообщат о дальнейших мерах по обеспечению безопасности и очистке окружающей среды.

Напомним, вечером 23 июля в Лиепае обрушилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод. Часть загрязненной воды попала в море.Н а место происшествия прибыли строительные эксперты, которые ищут техническое решение для быстрого восстановления конструкций. За ситуацией также следят представители Государственной экологической службы. Пока продолжительность работ и воздействие происшествия на окружающую среду трудно предсказать, заявили власти города.

Новая газета – Балтия

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