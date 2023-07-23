Ассоциация туризма: «На охваченном огнем острове Родос может находиться около 200 литовцев»

Тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы из своих домов и гостиниц на острове Родос в Греции. Об этом сообщила пожарная служба страны.
На востоке острова ситуация особенно непростая, и людей с пляжей эвакуируют и суда береговой охраны, и частные лодки.
По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются и корабли греческого флота
Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что его служба сейчас борется с пожарами во многих районах страны, но на Родосе они самые сложные.
В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных.
Туристическая компания TUI заявила, что хотя непосредственно от пожара пострадало лишь небольшое количество ее отелей, они в качестве меры предосторожности решили переселить своих туристов в другие места проживания.
В субботу, 22 июля, на Родос также прибыли пожарные из Словакии, чтобы помочь местным командам.
«Ситуация на Родосе серьезная и крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отступить и перейти в другое место», – написали в фейсбуке словацкие пожарно-спасательные службы.
По их словам, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей.
«В ближайшее время будут приняты определенные решения, поэтому путешественникам, которые приобрели путевки, – а, насколько нам известно, ближайший рейс на остров Родос в среду, – следует дождаться информации от туроператора или завтра связаться с агентом по продаже туров, через которого была приобретена путевка», – сообщила Радио LRT исполнительный директор Литовской ассоциации туризма Милда Плепите-Райнене.
По ее словам, в настоящее время, по предварительным данным, на острове Родос может находиться около 200 литовцев. Специалисты советуют перед поездкой всегда регистрироваться на сайте МИД.
По словам одного из ведущих метеорологов Греции, не исключено, что их ждет самая страшная июльская жара за последние 50 лет.
Пожарные продолжают бороться с десятками лесных пожаров, вспыхнувших по всей стране. Особенно пострадали район к западу от Афин, Лакония на юге Пелопоннеса и остров Родос.
Власти предупреждают об очень высоком риске новых пожаров, поскольку жара пока спадать не собирается.
Всем жителям страны посоветовали не выходить из домов в самое жаркое время дня, а главная туристическая достопримечательность греческой столицы, афинский Акрополь, будет закрыт для посещения в те же часы.
Как и другие страны юга Европы, Греция в начале июля пережила продолжительный период экстремально жаркой погоды.
Он пришелся на один из самых загруженных периодов для туристической индустрии страны.
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