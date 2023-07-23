Ассоциация туризма: «На охваченном огнем острове Родос может находиться около 200 литовцев»

Тысячи местных жителей и туристов были эвакуированы из своих домов и гостиниц на острове Родос в Греции. Об этом сообщила пожарная служба страны.

На востоке острова ситуация особенно непростая, и людей с пляжей эвакуируют и суда береговой охраны, и частные лодки.

По имеющейся информации, в этот популярный у туристов район направляются и корабли греческого флота

Заместитель начальника пожарной охраны Греции сказал, что его служба сейчас борется с пожарами во многих районах страны, но на Родосе они самые сложные.

В районе Киотари три отеля уже затронуты огнем, тушением которого занимаются пять вертолетов и 173 пожарных.

Лесные пожары в Греции / AP nuotr.

Туристическая компания TUI заявила, что хотя непосредственно от пожара пострадало лишь небольшое количество ее отелей, они в качестве меры предосторожности решили переселить своих туристов в другие места проживания.

В субботу, 22 июля, на Родос также прибыли пожарные из Словакии, чтобы помочь местным командам.

«Ситуация на Родосе серьезная и крайне сложная. Из-за сильного ветра и быстрой смены направления огня пожарным пришлось отступить и перейти в другое место», – написали в фейсбуке словацкие пожарно-спасательные службы.

По их словам, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей.

Лесные пожары в Греции / AP nuotr.

«В ближайшее время будут приняты определенные решения, поэтому путешественникам, которые приобрели путевки, – а, насколько нам известно, ближайший рейс на остров Родос в среду, – следует дождаться информации от туроператора или завтра связаться с агентом по продаже туров, через которого была приобретена путевка», – сообщила Радио LRT исполнительный директор Литовской ассоциации туризма Милда Плепите-Райнене.

По ее словам, в настоящее время, по предварительным данным, на острове Родос может находиться около 200 литовцев. Специалисты советуют перед поездкой всегда регистрироваться на сайте МИД.

Лесные пожары в Греции / AP nuotr.

По словам одного из ведущих метеорологов Греции, не исключено, что их ждет самая страшная июльская жара за последние 50 лет.

Пожарные продолжают бороться с десятками лесных пожаров, вспыхнувших по всей стране. Особенно пострадали район к западу от Афин, Лакония на юге Пелопоннеса и остров Родос.

Власти предупреждают об очень высоком риске новых пожаров, поскольку жара пока спадать не собирается.

Всем жителям страны посоветовали не выходить из домов в самое жаркое время дня, а главная туристическая достопримечательность греческой столицы, афинский Акрополь, будет закрыт для посещения в те же часы.

Как и другие страны юга Европы, Греция в начале июля пережила продолжительный период экстремально жаркой погоды.

Он пришелся на один из самых загруженных периодов для туристической индустрии страны.

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