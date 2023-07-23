Неизвестный мужчина пришел в клайпедский дом, представившись сотрудником полиции, и присвоил 5 450 евро

В субботу в клайпедский дом пришел неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, присвоил 5 450 евро. Об этом сообщает Главный комиссариат полиции по Клайпедскому уезду.

В субботу около 14:00-14:30 в Клайпеде, на улице Витауто, к женщине 1942 года рождениям домой явился неизвестный мужчина. Он представился сотрудником полиции и присвоил 5 450 евро. По факту кражи начато расследование.

В сводке сообщается еще об одном случае. В субботу к полицейским Клайпедского уезда обратился мужчина 1961 года рождения. Он получил по мобильному телефону текстовое сообщение со ссылкой, перейдя по которой, лишился на своем банковском счету 1 983 евро. Начато расследование в соответствии со статьей 215 Уголовного кодекса Литовской Республики.