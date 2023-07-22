Президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене посетили Клайпеду, где приняли участие в 89-м Празднике моря. Как сообщает президентская пресс-служба, в субботу они почтили память погибших в Балтийском море.

Во время церемонии военно-морской корабль «Jotvingis» вывел в море вереницу из 30 судов.

С этого судна в Балтийское море были спущены венки в память о людях, не вернувшихся из моря, пожертвовавших своей жизнью во имя Литвы, создававших основы морского государства и историю отечественного мореходства.

Гитанас Науседа почтил память погибших в море / T. Donausko nuotr.

Церемония чествования павших – ежегодная и одна из старейших традиций Праздника моря, зародившаяся в межвоенный период – в 1934 году, когда в Клайпеде был организован первый Праздник моря, привлекший внимание большого количества публики.

Память погибших в море почтили минутой молчания.