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Новости2023.07.22 14:30

В Крыму – пожар и взрывы на складе боеприпасов

Видео
РC
Радио «Cвобода» 2023.07.22 14:30
Взрыв в Крыму
Взрыв в Крыму / стоп-кадр

В аннексированном Крыму в Красногвардейском районе предположительно после атаки беспилотников произошёл пожар, сообщается также о взрывах боеприпасов.

Ряд телеграм-каналов публикуют видео, на которых виден дым и слышны взрывы. Утверждается, что речь идёт о военном аэродроме в посёлке Октябрьский. Это центральная часть Крыма. По неподтверждённым сообщениям, горит также нефтебаза.

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский беспилотник нанёс удар по складу боеприпасов. По его словам, произошла детонация, при этом "разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет". Объявлена эвакуация населения в радиусе 5 километров, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.

Стратегическое командование Вооружённых сил Украины сообщило, что в Октябрьском в Красногвардейском районе Крыма были уничтожены нефтебаза и склады российской армии. Подробности украинские военные не приводят.

Российские власти грозили "ударами по центрам принятия решений" в случае, если для атаки на объекты в Крыму будет использовано западное вооружение. Про беспилотники, однако, они не говорили.

На военном полигоне в Кировском районе в аннексированном Крыму в ночь на 19 июля случился пожар. Загорелся склад боеприпасов в районе города Старый Крым. Российские власти не сообщили о причинах происшествия. По ряду сообщений, полигон был атакован беспилотниками.

В ночь на 17 июля в результате нескольких взрывов был повреждён Крымский мост.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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