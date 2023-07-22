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Новости2023.07.22 10:30

Посол Польши усмотрел в высказываниях Валотки признаки разжигания национальной розни

LRT.lt E
LRT.lt, ELTA 2023.07.22 10:30
Польская надпись "Orzełówka" в деревне Ажулауке
Польская надпись "Orzełówka" в деревне Ажулауке / LRT Stop kadras

Посол Польши в Литве Константы Радзивилл обратился к министру культуры Симону Кайрису в связи с заявлениями начальника Государственной языковой инспекции Аудрюса Валотки о двуязычных топонимических табличках в Вильнюсском районе. Посол считает, что Валотка унизительно отозвался о гражданах Литвы польской национальности. Он ожидает от политиков публичного осуждения поведения Валотки.

Глава Государственной языковой инспекции заявил, что польскоязычные обозначения деревень Белишкес и Ажулауке – «Bieliszki» и «Orzełówka» – должны быть удалены. По мнению Валотки, эти надписи не только маркируют историческую территорию, оккупированную поляками, но и нарушают законы Литвы.

«Это Литва, здесь действуют литовские законы, и никаких польских топонимов здесь быть не должно. И все. (…) В Литве могут быть только литовские топонимы. Это регулируется законом о государственном языке и, в целом, является общеевропейской практикой», – сказал в четверг Валотка в интервью Радио LRT.

«Хотел бы ли литовский народ, чтобы польская оккупационная зона была маркирована польскими надписями? И это называть традиционными надписями? Я не согласен с этим. (…) Это оккупационная зона, где происходила жесткая полонизация литовцев. Обозначать всю эту территорию польскими надписями – думаю, сопротивление будет очень сильным», – отметил начальник языковой инспекции.

Аудрюс Валотка
Аудрюс Валотка / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Государственная языковая инспекция предписала самоуправлению Вильнюсского района убрать польскоязычные надписи «Bieliszki» и «Orzełówka». Однако муниципалитет не согласился с предписанием инспекции и на основании положений Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств подал апелляцию в Комиссию по административным спорам.

В пятницу на этот спор отреагировал и посол Польши Константы Радзивилл. В обращении на имя министра культуры Симонаса Кайриса он выразил неудовлетворение выступлением Валотки, сравнившего ситуацию в Вильнюсском районе с ситуацией на востоке Украины.

Константы Радзивилл
Константы Радзивилл / Fot. J. Stacevičius/LRT

«Мне особенно неприятно сравнение ситуации в Вильнюсском районе с ситуацией на востоке Украины и приписывание жителям этой части Литвы якобы сепаратистских тенденций. Это особенно неуместно в наше время, когда народы Польши и Литвы, в том числе польское меньшинство в Литве, однозначно выступают на стороне Украины в войне, начавшейся после российской агрессии. Я также думаю, что в настоящий момент, с укреплением стратегических, добрососедских отношений между Польшей и Литвой, российская дезинформационная машина может беспощадно использовать любой голос, который вредит этим отношениям», – заявил, в частности, польский дипломат.

Он надеется, что заявления Валотки встретят осуждение со стороны властей.

Польская надпись "Orzełówka" в деревне Ажулауке
Аудрюс Валотка
Константы Радзивилл
# Литва
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