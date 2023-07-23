Москва-Тегеран: обмен дипломатическими оплеухами

Эксперты комментируют демарш МИДа Ирана, потребовавшего от России уважения принципов суверенитета и территориальной целостности государств.

В мире продолжают обсуждать публичную перепалку внешнеполитических ведомств Ирана и России, причиной которой стало подписанное Москвой соглашение со странами Персидского залива, ставящее под сомнение принадлежность трех остров, которые Иран считает своей территорией. В Тегеране незамедлительно отреагировали на это заявлением, что Иран выступает за территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины, и за окончание войны посредством политического диалога.

И эта декларация прозвучала, напомним, не из Брюсселя, а от партнера России по совместным действиям в Сирии и поставщика путинской армии дронов-камикадзе.

Как сказал в ходе пресс-конференции глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, «мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать завершение войны через политический диалог».

Преамбулой скандала стали неловкие упражнения в посредничестве ведомства Сергея Лаврова в разрешении территориальных претензий друг к другу Ирана и ОАЭ относительно трех островов. Российские дипломаты с бухты-барахты подписались под заявлением Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, где по сути дела поддержали претензии Объединенных Арабских Эмиратов, оспаривающих суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе.

После этого МИД Ирана немедленно вызвал посла России в Тегеране Алексея Дедова (который, к слову, не говорит на фарси), устроил ему взбучку и потребовал от России внести принципиальные изменения в свою позицию по животрепещущему для иранцев вопросу (в местных соцсетях по этому поводу была буря негодования).

Попытки самого Лаврова урегулировать проблему не привели к желаемому результату – МИД Ирана назвал полученные от российских властей разъяснения недостаточными.

За последние два десятилетия своего рода негативная селекция кадров российского МИДа «дошла до края», считает журналист и публицист Игорь Яковенко. По его мнению, учреждение из дипломатического ведомства превратилось в структуру дезинформации и пропаганды как за рубежом, так и внутри страны, и даже частично – в филиал RT.

«Риторика Лаврова, Захаровой, Небензи никогда не была направлена на попытку вести конструктивные дипломатические переговоры, разговаривать с общественным мнением Запада, с мировыми политиками, – добавил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Она фактически стала примерно такой же, как риторика российского телевизора – который, во-первых, напропалую врет, а во-вторых – обвиняет Запад во всех преступлениях...».

Собственно, результатом этого отсутствия реальной дипломатии и явилось то, что Россия действительно превратилась в изгоя на международной арене и потеряла союзников, причем, не только на Западе, но и на Востоке, констатировал Игорь Яковенко:

«Фактически единственными способами коммуникации с внешним миром у Москвы остались только война или подкуп. Пример с Тегераном убедительно показал полную несостоятельность сотрудников аппарата Лаврова. Они в принципе не способны вести дипломатические переговоры. Потому что очевидно, конечно же: Иран – чрезвычайно важный союзник России, и потерять такого союзника – чудовищная глупость. Между тем МИДовцы сделали все для этого».

Вообще надо еще умудриться “довести до белого каления” славящихся своим хладнокровием и дальновидностью восточных дипломатов, чтобы они пошли на такой демарш, заметил журналист. Ведь, по сути, российскому послу была устроена форменная выволочка в стране пребывания, и выволочка эта стала прилюдным достоянием, резюмировал он.

Российский МИД не впервые демонстрирует неуклюжие действия, и Иран просто среагировал на недружественный шаг Москвы, полагает блогер Марк Фейгин. На его взгляд, Тегеран всегда с недоверием относился к России с учетом её циничной политики во всех вопросах и платит вынужденному партнеру-попутчику той же монетой.

«Так что здесь ничего особо нового нет, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Путину важны связи с арабскими шейхами. И когда мидовцы договаривалась со странами Персидского залива по широкому комплексу “взаимоколючих” вопросов, заодно демонстрируя свою “многовекторность”, они про эти три острова сказали, что им в принципе все равно. Потому что международное право самой Москвой игнорируется в принципе».

Но дипломатическое напряжение между Россией и Ираном хорошо нивелируется сотрудничеством в части военных поставок и других аспектах, указал Марк Фейгин: «Да, от поставок ракет России Иран отказался, но дроны-то идут потоком. Так что несмотря на заявление о признании территориальной целостности Украины, тем не менее, военное сотрудничество между Москвой и Тегераном не прекращается. Иран здесь также демонстрирует лицемерное поведение».

Вот, если бы Тегеран вслед за этим объявил о прекращении строительства в России завода по производству беспилотников, это было бы другое дело, рассуждает блогер: «Однако этого же не происходит. Возможно, здесь всё завязано на обещании Москвы помочь в разработке иранской ядерной программы в плане лабораторных исследований и тому подобное. Возможно, дело – в поставках партии российских самолетов. Тут можно только гадать».

По сообщениям СМИ, Россия пренебрегает поставкой в Иран 50 Су-35, хотя Тегеран уже оплатил контракт сполна. Причина такой необязательности очевидна – Москве самой не хватает самолетов, которых изрядно посбивала в ходе войны украинская ПВО.

Как кажется Марку Фейгину, при всех вариантах бурного продолжения у нынешнего дипскандала все же не будет. «Тегеран сделал, в общем, дежурное заявление. Да, Москва в этой ситуации выглядит бледно. Найти баланс в международных делах, где крепко завязан узел противоречий, это и есть дипломатическое мастерство, но им точно не обладает министр Лавров и его сотрудники. МИД привык выступать как пропагандист, филиал разведки, но не заведение, которое отвечает за решение сложных вопросов путем компромиссов. Однако в практическом плане для Украины это в данном случае, к сожалению, ничего не меняет», – заключил блогер.

Голос Америки