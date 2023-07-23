Несла правду о войне: как Джейн Биркин помогала чеченцам

На 77-м году жизни в Париже скончалась французская актриса и певица Джейн Биркин. На ее счету участие в десятках фильмов и запись альбомов. Но мало кто знает, что она активно помогала чеченским беженцам и даже записала песню на чеченском языке, которую впоследствии исполняла на своих концертах. Историк Майрбек Вачагаев рассказывает, как Джейн Биркин пыталась привлечь внимание к войне в Чечне и жизни чеченцев.

Президент Эммануэль Макрон назвал скончавшуюся 16 июля Джейн Биркин "французской иконой", и это, пожалуй, тот редкий случай, когда с ним согласятся многие сограждане. Кто-то ее знал по модной сумке известной торговой марки Hermès, названной в честь прославленной англо-французской актрисы, кто-то – как музу великолепного Сержа Генсбура.

Однако мало кто знает о ее теплых и трогательных отношениях с чеченцами. Мы помним ее не как знаменитость, а как простую женщину, которая подавала свой голос против войны в республике.

В конце 2000 года, когда Чеченскую республику разрывали российские снаряды, я приехал во Францию и попал на первый массовый митинг в центре Парижа. Он был организован в поддержку борющихся против российской агрессии чеченцев. Помню, меня тогда поразило обилие звезд политики, кино и эстрады на акции.

Микрофон на импровизированной трибуне переходил от философа Андре Глюксманна к известной кинодиве Катрин Денев, от нее – к Бернару-Анри Леви, за ним выступал депутат Европарламента Оливье Дюпюи.

Организаторы митинга из Amnesty International держали натиск толпы журналистов из ведущих СМИ Франции, которые обступали столь разных по своим политическим и культурным пристрастиям, но единых в осуждении жестокой войны в Чечне знаменитостей.

Когда слово дали маленькой худощавой женщине, которая обратилась к собравшимся тихим голосом, мне сказали: "Это Джейн Биркин". Я сделал вид, что знаю ее, хотя на самом деле, кроме Глюксманна и Денев, не знал никого из тысяч тех, кто собрался перед национальным Центром искусства и культуры Жоржа Помпиду с транспарантами "Нет войне в Чечне", "Путин – убийца".

Важно пояснить, что огромное число французов самым активным образом выступали против войны, развязанной новым президентом России против крошечной Чечни. Французский интеллектуал тогда, не выразивший поддержку Чечне, практически был обречен на осуждение в обществе. В этом было главное отличие Франции от любой другой европейской страны в отношении войны в регионе.

С 2000 по 2005 год антивоенные митинги были обычным явлением для Парижа. Ни с кем из звезд политики, эстрады и бизнеса не приходилось договариваться о поддержке ими борьбы чеченцев за независимость. Достаточно было сообщить, что такого-то числа в таком-то месте пройдет митинг в поддержку чеченцев, и известные во всем мире знаменитости сами приходили и скромно стояли на митингах. Их, порой, не зная в лицо, толкали другие участники акций. Мы тогда только начинали свою жизнь в большой и неизвестной нам доселе Франции.

Одной из звезд, осветивших нам путь в новую жизнь, бесспорно, была и Джейн Биркин.

Как-то мне даже удалось мимоходом пообщаться с ней в 2002 году. Тогда французская журналистка Милен Солой организовала приезд во Францию чеченского детского ансамбля танца "Даймохк". Я тоже там присутствовал. Меня представили Биркин как бывшего генерального представителя Чеченской республики Ичкерия в России – я был вынужден покинуть страну из-за ареста.

Она очень подробно расспрашивала о Чечне. Биркин удивляло, как удается оказывать сопротивление стране, которую боятся во всем мире. Очень интересовал семейный уклад чеченцев, какое место занимает женщина. Было видно, что ей не хватает информации из первых уст. Она задавала много вопросов, но одновременно с этим успевала следить за детьми: ей казалось, что они плохо едят – Джейн очень беспокоилась за участников детского ансамбля.

Два десятка детей, собранных по селам республик, без подготовки к выступлению привезли в Париж – в условиях войны оказалось невозможным проводить репетиции в Грозном. В столице Франции юные чеченские танцоры, буквально вырвавшиеся из войны, оказались в центре внимания всей общественности, которая окружила их трогательной заботой и поддержкой.

Мы узнали, что дети отправились в дальнее путешествие с приготовленными в дорогу продуктами – консервами и напитками, с расчетом дотянуть до Франции. И, как всегда бывает с детьми, все, что планировалось на неделю, съели за два-три дня.

В Париже каждый норовил чем-то их угостить. В них французы видели собственных детей, поэтому проблема с питанием была снята моментально. Узнавшая об этом Джейн тут же решила организовать юным гостям обед. Ее мать, с виду суровая английская женщина, оказалась на самом деле невероятно милейшим человеком. Она суетилась, боялась, что на всех все будет мало, и начала готовить новые сэндвичи вдобавок к всему, что уже было на столах. Сама Джейн подбегала к каждому из маленьких гостей, следила, кто что поел, разливала им напитки. И ребята, которых руководитель ансамбля заранее предупредил, чтобы те "вели себя, как подобает", забыли о строгих наказах и стали именно теми, кем и были, – детьми.

Джейн играла с ними, как ровесница, и те, забыв, что еще полчаса назад они пытались показать себя взрослыми, бегали с ней, веселились и громко смеялись. В этот вечер они забыли, что приехали с войны.

Джейн даже пыталась что-то заранее выученное с помощью Милен спеть на чеченском, вызывая у ребят смех от смешного британско-французского акцента. Никто тогда не знал, что это шутливое исполнение перерастет в ее студийную запись песни "Тоска по родине отцов" (Nostalgie Pour la Terre de Nos Peres). Композиция позже выйдет в сборнике чеченских песен французской организации Marcho dogila ("Марша ДогIийла"). Она будет исполняться несколько лет на концертах Джейн Биркин по всей стране.

Пока Джейн занимала детей, ее мать опять, в который уже раз заботливо готовила сэндвичи: на этот раз – чтобы они забрали их с собой. Надо было видеть ее глаза, полные сочувствия и сострадания…

По предложению организаторов поездки было решено, что дети дадут концерт в профессиональном зале. Никто не просил денег за зал, ни за инструменты: казалось, что весь французский мир закрутился вокруг ребят, приехавших из воюющей Чечни. В одном из театральных залов выступление танцоров проходил под слезы взрослых. Джейн Биркин, чета Глюксманнов и другие знаменитости украдкой вытирали глаза.

Каждый танец в исполнении юных горцев превращался в демонстрацию национального характера и силы духа борющихся чеченцев. Танец самого маленького, пятилетнего участника ансамбля заставил заплакать многих присутствовавших. Столько экспрессии было в каждом движении этого ребенка, столь не по-детски в танце выражавшем неистребимый дух свободы и достоинства, что умиляло, очаровывало и восхищало зрителей. Они вопрошали: "И Путин хочет покорить этого мальчика?"

Милен Солуа и Джейн Биркин совместно организовывали многочисленные мероприятия для помощи чеченцам. В 2003 году Джейн с ребятами из ансамбля "Даймохк", вновь прибывшими во Францию по инициативе Милен, давала с ними совместные концерты на выходных в престижном концертном зале Cabaret Sauvage в Париже.

Милен с благодарностью вспоминает, что в те годы ей помогали и Джейн Биркин, и Андре Глюксманн, и кинорежиссер Ромен Гупель, и многие другие. Джейн была потрясена чеченскими детьми, и она познакомила Милен с Арианой Мнушкиной из "Театра дю Солей", которая организовала поездку для 40 юных танцоров, пятерых музыкантов и двух хореографов, а также несколько представлений по Франции. Джейн привезла всем ребятам балетные тапочки, и для каждого из них она, вместе со своей матерью, нарисовала картинку с именем ребенка. Именно в этот визит детского ансамбля Джейн, Ариана, Глюксманн и Милена создали ассоциацию "Марша ДогIийла" ("Добро пожаловать" - в переводе с чеченского).

В 2007 году Джейн поддержала идею Милен создать "Каравана культуры солидарности" и стала одним из главных партнеров проекта "Бабель Кавказ", который проехал три страны: Грузию, Азербайджан и Польшу. В ходе путешествия рассказывалось о войне в Чечне. Биркин не скрывала, что хотела бы поехать в Грозный, выступить там и спеть для них на чеченском языке.

И позже по любому поводу, связанному с оказанием помощи чеченцам, в числе первых все обращались к ней. Ее подпись стоит и в письме на имя российского руководства с просьбой помочь в розыске пропавшего без вести в 2017 году в Чеченской республике певца Зелимхана Бакаева.

Многие вспоминают ее как хрупкую женщину, но с очень сильным характером, неутомимо и настойчиво отстаивавшую справедливость, идя наперекор воле сильных мира.

Для профессора бельгийского открытого университета Одд Мерлин Джейн олицетворяла символ борьбы. Она вспоминает, как Джейн случайно оказалась в городе Клермон Ферран, где как раз в те дни проходила выставка о войне в Чечне.

"Неожиданно для всех она пришла задолго до начала концерта, общалась с каждым из ее организаторов и гостями, искренне сопереживала их боли, – рассказала мне Одд. – А первую часть своего концерта Джейн посвятила Чечне и чеченцам и вновь исполнила песню на чеченском языке".

Одд вспоминает, насколько глубоко и лично Джейн переживала страдания и трагедию чеченцев. "Она болела этим", – говорит она.

Член правления Центра защиты прав человека "Мемориал" Александр Черкасов лаконично высказался о Биркин: "Очень достойный человек, боровшийся со злом, ещё когда это не стало мейнстримом".

Александр уверен, что она осознавала свою ответственность перед обществом, что свойственно артистической среде Франции. Биркин пыталась привлечь внимание к тому, что происходило в Чечне: первое ее появление в списках подписавших письмо французских интеллектуалов в 1999 году, составленное Андре Глюксманном, на долгие годы сделало её участницей движения в защиту прав чеченцев в развязанной Россией войне в Чечне, вспоминает Александр.

Черкасов, по его словам, впервые познакомился с ней, когда приехал в Париж на пресс-конференцию, где пытался донести до мира ужасы трагедии в Новых Алдах в феврале 2000 года. Именно ее участие в том мероприятии придало ему значимость, отмечает Александр.

"Она взяла на себя роль донести до французской общественности правду о том, что случилось в Новых Алдах", – говорит правозащитник.

И позже, в 2005-м, как вспоминает Черкасов, при встрече с Джейн Биркин в Москве у него сложилось впечатление, что она полностью вовлечена в чеченскую трагедию: "У нее было не общее понимание этого вопроса, она могла углубиться в тему, как человек, занимающийся этим не первый год. Джейн погружалась в вопрос как в свои собственные дела".

"Она была не просто символом свободы, – говорит Черкасов. – Она несла правду о Чечне, чувствуя свою ответственность, – это редкое явление, присущее такого уровня звездам".

Одна за другой угасают звезды на французском небосклоне, но навсегда останется их яркий свет. И безграничная им благодарность от тех, кому они протянули руку помощи, дали тепло своих горячих сердец в трудные минуты их жизни. И Джейн Биркин – одна из таких звезд.

Радио Свобода