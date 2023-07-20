В Литве аннулировали почти 3000 видов на жительство россиян и белорусов после начала войны в Украине

За последние полтора года, с начала войны в Украине, было аннулировано 2 905 видов на жительство россиян и белорусов в Литве, пишет Ru.delfi.lt.

В Департаменте миграции рассказли, что временный вид на жительство иностранца обычно аннулируется в связи с расторжением трудового договора или не заключением трудового договора, когда ВНЖ выдавался на основании работы, а также когда проживание иностранца в Литве представляет угрозу безопасности государства или общественному порядку.

Всего с начала войны в Украине до 14 июля этого года по поводу временного вида на жительство в Литве обратились 55 938 граждан России и Беларуси. За тот же период 38 граждан России и Беларуси обратились за получением постоянного вида на жительство.

Новая газета – Балтия