Из-за съемок в столице будет ограничено движение: какие дороги будут перекрыты?

Летом в Вильнюсе проходят съемки рекламных роликов, короткометражных и длинных фильмов, телесериалов, что приводит к изменению условий дорожного движения, говорится в пресс-релизе Вильнюсского кинобюро.

В городе предусмотрены следующие временные ограничения движения:

21 июля с 6.00 до 22.00 вечера будут проводиться съемки на участке Старого Гродненского шоссе. 21 июля с 6.00 до 21.00 в указанном месте будет останавливаться движение транспортных средств и пешеходов на короткое время (до 6 минут).

Съемки будут проходить с 24 по 28 июля в квартире на улице Тускулену, 6. Во время съемок рядом со зданием будет установлен подъемник, будут использованы световые лампы, а также съемочные машины. 26 июля с 00.00 до 4 часов утра будут выполняться трюки. Для проведения съемок с 10.00 23 июля до 00.00 28 июля вблизи здания будет зарезервировано 15 парковочных мест.

24 июля с 13.30 до 19.00 будут проводиться съемки в Вильнюсской ратуше. Для проведения съемок технические средства будут припаркованы в зоне "Парковка запрещена" у входа в Вильнюсскую ратушу.

Вильнюсский Старый город / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

24 июля с 20 до 23 часов будут проводиться съемки на перекрестке улиц Шильтадаржио и Бернардину, а также на улице Бернардину, 10. Во время съемок, с 20 до 22 часов, улица Шильтадаржио будет закрыта для движения автотранспорта, а движение пешеходов будет запрещено на короткое время, до 3 минут. На улице Бернардину будет запрещено движение транспорта и кратковременное, до 3 минут, прекращение движения пешеходов. На время съемок будет отключено уличное освещение на улицах Шильтадаржио и Бернардину, демонтированы дорожные знаки.

25 июля с 11 утра до 8 вечера и 26 июля с 9 утра до 8 вечера будут проходить съемки в усадьбе Траку Воке. Во время съемок технические средства будут временно припаркованы в зоне "Стоянка запрещена". Для проведения съемок с 9 часов утра 23 июля до 9 часов вечера 27 июля возле усадьбы Траку Воке будет установлен подъемник.

Старый город Вильнюса / D. Umbraso / LRT nuotr.

27 июля 12.30-23.00, 28 июля 17.00-04.00 и 31 июля С 08.30 до 18.00 съемки будут проходить в Францисканском монастыре и улица Кедайню будет закрыта для движения автотранспорта (кроме жителей). 27 июля 10.00 до 14.00, 28 июля 17.00-04.00 и 31 июля 17.00-04.00 на улице Лидос будет временно прекращено движение транспортных средств на время до 10 минут. С 16:00 26 июля до 23:00 27 июля улицы Кедайню, Лидос и костел Петра и Павла будут временно закрыты для жителей. Будет временно приостановлено наружное освещение церкви Успения Пресвятой Богородицы, демонтированы дорожные знаки.

1 августа с 6 до 22 часов будут проводиться съемки в квартире на улице Геросес Вильтес, 26. Для проведения съемок с 7 часов утра 31 июля до 22 часов 1 августа будет зарезервировано 10 парковочных мест вблизи вышеупомянутого здания.

Съемки будут проходить 2 августа с 11 до 18 часов и 3 августа с 13 до 15.30 в ресторане по адресу ул Шв. Игното, 4. Для проведения съемок будет запрещено движение по этой улице (за исключением жителей). 2 августа с 11 до 18 часов и 3 августа с 13 до 15.30 улица Бенедиктину будет перекрываться на короткие промежутки времени (до 10 минут). С 16:00 1 августа до 15:30 3 августа будут отключены светофоры. На улице Бенедиктину будет зарезервировано 20 парковочных мест. На время съемок в этих местах будут временно демонтированы ограничители скорости и дорожные знаки.