Зеленский заявил, что в результате удара по Одессе были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, предназначенные для Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российского обстрела Одесского порта в ночь на 19 июля было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые предназначались для отправки в Китай.

"В портах, которые были атакованы сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен был быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии. В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, которые предназначались для отправки в Китай", – сказал украинский президент в вечернем обращении.

По его словам, атака на Одессу в ночь на 19 июля была "это едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны попыткой России причинить боль" городу. Зеленский подчеркнул, что в портах, которые атаковала Россия, хранится около миллиона тонн продовольствия для отправки в страны Африки и Азии.

Российские военные уже третью ночь подряд наносят ракетные удары по портовой Одессе. В ночь на 20 июля попадания пришлись по объектам логистики – это складские помещения, сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Днем ранее ракеты попали в зерновой и масляный терминал порта:

Удары по Одессе связывают с выходом Москвы из "зерновой сделки (Черноморская зерновая инициатива). Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе украинского зерна из черноморских портов. Его подписали почти год назад, 22 июля 2022 года, когда полномасштабное вторжение России в Украину вызвало резкий рост цен на продовольствие во всем мире: российские корабли блокировали путь судам из разных стран, которые развозили зерно в другие мировые порты. 17 июля 2023 года срок сделки истек, Россия заявила, что выходит из нее.

В Киеве заявили, что готовы продолжить участие в "зерновой сделке" несмотря на выход из нее Москвы. По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, рассматривается возможность создания альтернативного зернового коридора по Черному морю через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Это решение ведомство объяснило прекращением действия "зерновой сделки" и "сворачиванием морского гуманитарного коридора".

"Настоящее время"